Асенсио подписал контракт с новым клубом до 2027 года

Экс-полузащитник «Реала» Марко Асенсио перейдет в «ПСЖ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в понедельник Асенсио успешно прошел медосмотр и подписал контракт с клубом до 2027 года.
Испанец оформил все документы для перехода в «ПСЖ».
- В «ПСЖ» ему предложили зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
- Асенсио покидает «Реал» в качестве свободного агента после 7 сезонов в клубе.
- Его статистика: 285 матчей, 61 гол, 32 ассиста, 17 выигранных трофеев.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо