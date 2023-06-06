Асенсио подписал контракт с новым клубом до 2027 года

Экс-полузащитник «Реала» Марко Асенсио перейдет в «ПСЖ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в понедельник Асенсио успешно прошел медосмотр и подписал контракт с клубом до 2027 года.

Испанец оформил все документы для перехода в «ПСЖ».

В «ПСЖ» ему предложили зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Асенсио покидает «Реал» в качестве свободного агента после 7 сезонов в клубе.

Его статистика: 285 матчей, 61 гол, 32 ассиста, 17 выигранных трофеев.

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