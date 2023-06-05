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    • Новые подробности уголовного дела Промеса: игрок снова не явился на суд

    Новые подробности уголовного дела Промеса: игрок снова не явился на суд

    Сегодня, 5 июня, суд в Амстердаме продолжил рассмотрение уголовного дела, обвиняемым по которому проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.

    • Промес нанес ножевые ранения кузену на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
    • В марте прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

    По информации De Telegraaf, Промес снова не явился в суд на рассмотрение дела.

    Прокурор во время суда подтвердил, что его требование о двухлетнем тюремном сроке для Промеса не изменилось. Решение по делу игрока «Спартака» будет объявлено 19 июня.

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    Источник: De Telegraaf

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    05.06.2023 18:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +248

      Бригадный 1 час назад

      Промес, конечно, нарушил ... мягко говоря. Но отдавать Антоху на расправу европид...ам никак нельзя. Осудить Антоху нашим пролетарским судом. Дать срок. Лет, эдак, пять отработать игрой за бригаду хрюканофф. Это было бы мудро.

      0
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      Рейтинг: +1881

      Fialet 11 часов назад

      Правильно сделал. Гейропейский суд предвзятее российского. Что укажут, то и выполнят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20205

      Cleaner > Fialet 7 часов назад

      Это Вам по телевизору рассказали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Залёг уголовник. Сви ньи укрывают беглого наркодилера в тарасовской малине. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      fakeid 12 часов назад

      сообщаю полиции нидерландов: чёрный уголовник квинси зулусенко скрывается в тарасофке, ищите его там, в бане.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner > fakeid 7 часов назад

      Я тоже про баню подумал, Вы с языка сняли...)

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      Ответить
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      Рейтинг: +24782

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Стрёмная ситуация. (((

      0
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      Рейтинг: +18564

      NewLife 13 часов назад

      Ничего нового, кроме того, что в газете сказано, что выводы прокурора базируются на переписке в соц сетях. От себя замечу, что это очень слабое обоснование, очень трудно будет доказать, что переписывался именно Промес, а не кто-то другой с его аккаунта. В общем the show must go on)

      4
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      Рейтинг: +14037

      R_a_i_n > NewLife 13 часов назад

      Щас нищеброды расскажут как было дело!

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      Рейтинг: +20205

      Cleaner > R_a_i_n 7 часов назад

      Не, ну NewLife, конечно же, лучше прокурора с нищебродами знает, как на самом деле было. Ржу ни могу!..)))

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      Рейтинг: +14037

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      Ааа, я забыл! Нищеброды и клинер вместе с ними расскажут!

      0
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