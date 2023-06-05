Новые подробности уголовного дела Промеса: игрок снова не явился на суд

Сегодня, 5 июня, суд в Амстердаме продолжил рассмотрение уголовного дела, обвиняемым по которому проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Промес нанес ножевые ранения кузену на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».

В марте прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

По информации De Telegraaf, Промес снова не явился в суд на рассмотрение дела.

Прокурор во время суда подтвердил, что его требование о двухлетнем тюремном сроке для Промеса не изменилось. Решение по делу игрока «Спартака» будет объявлено 19 июня.