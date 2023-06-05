Промес, конечно, нарушил ... мягко говоря. Но отдавать Антоху на расправу европид...ам никак нельзя. Осудить Антоху нашим пролетарским судом. Дать срок. Лет, эдак, пять отработать игрой за бригаду хрюканофф. Это было бы мудро.
Сегодня, 5 июня, суд в Амстердаме продолжил рассмотрение уголовного дела, обвиняемым по которому проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.
- Промес нанес ножевые ранения кузену на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
- В марте прокуратура потребовала для Промеса два года тюремного заключения.
По информации De Telegraaf, Промес снова не явился в суд на рассмотрение дела.
Прокурор во время суда подтвердил, что его требование о двухлетнем тюремном сроке для Промеса не изменилось. Решение по делу игрока «Спартака» будет объявлено 19 июня.