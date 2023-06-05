Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, зачем бразильцы Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

– Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта?

– Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. Россия – большая, мощная страна с огромной историей и культурой, здорово быть частью этого.

А история с налогами – глупость. Никаких преференций они не получили.

Будут ли теперь учить русский? У Малкома с этим чуть лучше – он многое понимает, старается говорить. У Клаудиньо не так хорошо. Но я с ними пообщаюсь на этот счeт.