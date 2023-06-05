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    • Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

    Тренер «Зенита» объяснил, зачем Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, зачем бразильцы Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

    – Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта?

    – Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. Россия – большая, мощная страна с огромной историей и культурой, здорово быть частью этого.

    А история с налогами – глупость. Никаких преференций они не получили.

    Будут ли теперь учить русский? У Малкома с этим чуть лучше – он многое понимает, старается говорить. У Клаудиньо не так хорошо. Но я с ними пообщаюсь на этот счeт.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 2 часа назад

      Лжец

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      Рейтинг: +12700

      Вомбат > Александр.Т. 10 минут назад

      А в чем он лжец? Никаких преференций по налогам российское гражанство не дает. Все люди, имеющие контракт сроком от года более, считаются налоговыми резидентами той страны, в которой работают. Так что все легионеры РПЛ и так платят 13%. А насчет русского языка, Малком действительно немного говорит. На ютубе есть ролик, где он делает оливье и комментирует по-русски.

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