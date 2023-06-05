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    Ловчев сделал выбор между Абаскалем, Ваноли и Тедеско

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев похвалил главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «По Абаскалю – у меня нет больших претензий. Мы очень долго говорили о стиле, которого раньше не было. Сейчас после долгого времени я увидел спартаковский футбол, который любил с детства, вижу направленность в атаку, вижу эмоции, когда нужно – оскал.

    Мне импонирует, что Абаскаль в целом говорит адекватные вещи. Чувствую, что он понимает, чего от него хотят болельщики.

    Но вопрос в том, сможет ли этот состав прогрессировать и добавить в качестве. Прежде всего в обороне. Команда много моментов создаeт, но для победы одного, даже двух голов не всегда хватает.

    Абаскаль должен сделать выводы – у него команда, которая просто обязана прибавлять. Этот футбол, при всех проблемах в обороне, гораздо интереснее, чем то, что мы видели у Ваноли и Тедеско.

    Абаскаль ставит или пытается ставить то, к чему болельщики «Спартака» привыкли исторически – акцент на атаку, короткий и средний пас», – написал Ловчев в телеграме.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +853

      k611 1 час назад

      Позитивное тоже надо уметь видеть. Посмотрим что будет в следующем сезоне...

      0
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      Рейтинг: +5243

      Питерский князь 2 часа назад

      Позорная помойка, не команда!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1985

      Suvorov51 > Питерский князь 1 час назад

      Помойка у нас одна, питерская, там как раз и бом..жатник и ты княгиня помойная

      0
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      Рейтинг: +5243

      Питерский князь > Suvorov51 1 час назад

      Бывал я в Туле.
      Норм город. Только жопу мАсквичам там лижут.

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      Рейтинг: +18556

      NewLife 2 часа назад

      Ангел Серафим)

      0
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      Рейтинг: +21550

      derrik2000 2 часа назад

      АТТличнА: из ТРЁХ зол выбрать наименьшее...

      0
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 3 часа назад

      100 %

      0
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