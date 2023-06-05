Ловчев сделал выбор между Абаскалем, Ваноли и Тедеско

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев похвалил главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«По Абаскалю – у меня нет больших претензий. Мы очень долго говорили о стиле, которого раньше не было. Сейчас после долгого времени я увидел спартаковский футбол, который любил с детства, вижу направленность в атаку, вижу эмоции, когда нужно – оскал.

Мне импонирует, что Абаскаль в целом говорит адекватные вещи. Чувствую, что он понимает, чего от него хотят болельщики.

Но вопрос в том, сможет ли этот состав прогрессировать и добавить в качестве. Прежде всего в обороне. Команда много моментов создаeт, но для победы одного, даже двух голов не всегда хватает.

Абаскаль должен сделать выводы – у него команда, которая просто обязана прибавлять. Этот футбол, при всех проблемах в обороне, гораздо интереснее, чем то, что мы видели у Ваноли и Тедеско.

Абаскаль ставит или пытается ставить то, к чему болельщики «Спартака» привыкли исторически – акцент на атаку, короткий и средний пас», – написал Ловчев в телеграме.