Слуцкий и Акинфеев поспорили на Первом канале

Если Енисей в ИЮНЕ будет принимать в манеже , это полный пздц.
Аланию в соседний регион не пускают , а играть в сарае можно.
Идиоты.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий накануне встретились в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале. У них возник спор на тему переходных матчей РПЛ.
Акинфеев сказал, что победа в стыках останется за обоими клубами РПЛ. Слуцкий же считает, что хотя бы одна команда Первой лиги пройдет в следующий сезон РПЛ.
Слуцкий и Акинфеев условились позже определиться, что получит победитель спора.
- Расписание переходных матчей можно посмотреть здесь.