Слуцкий и Акинфеев поспорили на Первом канале

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий накануне встретились в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале. У них возник спор на тему переходных матчей РПЛ.

Акинфеев сказал, что победа в стыках останется за обоими клубами РПЛ. Слуцкий же считает, что хотя бы одна команда Первой лиги пройдет в следующий сезон РПЛ.

Слуцкий и Акинфеев условились позже определиться, что получит победитель спора.