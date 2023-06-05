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    Слуцкий и Акинфеев поспорили на Первом канале

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий накануне встретились в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале. У них возник спор на тему переходных матчей РПЛ.

    Акинфеев сказал, что победа в стыках останется за обоими клубами РПЛ. Слуцкий же считает, что хотя бы одна команда Первой лиги пройдет в следующий сезон РПЛ.

    Слуцкий и Акинфеев условились позже определиться, что получит победитель спора.

    • Расписание переходных матчей можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 3 часа назад

      Если Енисей в ИЮНЕ будет принимать в манеже , это полный пздц.
      Аланию в соседний регион не пускают , а играть в сарае можно.
      Идиоты.

      1
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      Рейтинг: +5902

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Тут я за Кинфея

      1
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      Рейтинг: +5902

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 5 часов назад

      А Слуцкого ещё приглашают на футбольные балаболки?
      Я думал он у Петросяна... Кривой как зеркало

      2
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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Там будет полный Аншлаг...

      0
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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Тут все против Слуцкого

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      Рейтинг: +18556

      NewLife 6 часов назад

      Это новость ? Это хрень, никому не интересная.

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      Рейтинг: +9121

      vladik12 > NewLife 6 часов назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +4781

      fakeid > NewLife 6 часов назад

      в ближайшие пару месяцев многие новости будут такими, за неимением других. и, наверное, из-за новостного голода и отсутствия матчей, здесь прибавится всякого шлака, типа "очередная прошмандень выложила фото в купальнике"

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай > fakeid 3 часа назад

      Не просто прошмандень, а околофутбольная

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