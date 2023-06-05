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    Акинфеев подвел итоги сезона для ЦСКА

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями в связи с завоеванием серебряных медалей в РПЛ.

    «Первое ощущение, наверное, то, что мне не привыкать. У меня были и серебро, и бронза, и золото.

    В первую очередь это важно для ребят в команде, много молодeжи, много тех, кто занимали места с четвертого по шестое, а здесь, всe-таки, серебряная медаль.

    Это должно подтолкнуть их вперeд, они должны поверить в себя. Мы можем выигрывать, можем занимать не только 5-6 места. Пусть и серебро, но для нас это маленькая победа», – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА уступил только «Зениту», отстав от чемпиона на 12 очков.
    • Московская команда финишировала в тройке призеров впервые с 2018 года.
    • 11 июня они сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20196

      Cleaner 3 часа назад

      Акинфеев, сезон для ЦСКА еще не закончен!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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