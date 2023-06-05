Акинфеев подвел итоги сезона для ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями в связи с завоеванием серебряных медалей в РПЛ.

«Первое ощущение, наверное, то, что мне не привыкать. У меня были и серебро, и бронза, и золото.

В первую очередь это важно для ребят в команде, много молодeжи, много тех, кто занимали места с четвертого по шестое, а здесь, всe-таки, серебряная медаль.

Это должно подтолкнуть их вперeд, они должны поверить в себя. Мы можем выигрывать, можем занимать не только 5-6 места. Пусть и серебро, но для нас это маленькая победа», – сказал Акинфеев.