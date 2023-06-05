«Даже Бог плачет»: Ибрагимович объяснил решение закончить карьеру

Златан Ибрагимович прокомментировал завершение своей профессиональной карьеры.

41-летний форвард играл на взрослом уровне с 1999 года.

Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В составе сборной Швеции забил 62 гола в 122 матчах.

«Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже Бог плачет». Решение принималось в последние десять дней. Жаль, что у меня не было возможности закончить карьеру, выйдя на поле.

С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера», – сказал Ибрагимович.