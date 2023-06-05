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    • «Даже Бог плачет»: Ибрагимович объяснил решение закончить карьеру

    «Даже Бог плачет»: Ибрагимович объяснил решение закончить карьеру

    Златан Ибрагимович прокомментировал завершение своей профессиональной карьеры.

    • 41-летний форвард играл на взрослом уровне с 1999 года.
    • Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • В составе сборной Швеции забил 62 гола в 122 матчах.

    «Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже Бог плачет». Решение принималось в последние десять дней. Жаль, что у меня не было возможности закончить карьеру, выйдя на поле.

    С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2792

      BlackMurder 7 часов назад

      Смело еще в саудовской Аравии поиграл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2260

      Dr.Metal 7 часов назад

      Как игрок был крут, по словам слишком уж остряк и эгоист

      1
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