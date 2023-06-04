Дзюба рассказал о встрече с Карпиным на премии РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что встретился сегодня с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Они увиделись на премии РПЛ, которая проходит сегодня в Барвихе.

«С Карпиным увиделись и поздоровались: просто здрасьте-здрасьте. Мы же не в каменном веке живем. Поздоровались, улыбнулись. Никаких претензий нет. У нас давно с ним что-либо зарыто: топор войны или еще что-то. Разговор с ним? О чем? Об отпуске? Мы с ним не так близки, чтобы разговаривать об этом.

Обсуждали ли сборную? Смысл обсуждать сборную? Он тренер сборной, а я на данный момент не игрок сборной. Что мы можем обсуждать?» – сказал Дзюба.