«Мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы»: Бузова выступила с речью на премии РПЛ

Известная российская певица Ольга Бузова произнесла речь на премии РПЛ.

Церемония вручения наград по итогам сезона проходит сегодня в Барвихе.

«Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача – дарить людям радость, счастье, любовь и добро. Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно?

Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера, кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее. С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала Бузова.

Бузова, Зиеш – специальные гости премии РПЛ

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