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  • «Мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы»: Бузова выступила с речью на премии РПЛ

«Мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы»: Бузова выступила с речью на премии РПЛ

4 июня 2023, 20:30
8

Известная российская певица Ольга Бузова произнесла речь на премии РПЛ.

Церемония вручения наград по итогам сезона проходит сегодня в Барвихе.

«Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача – дарить людям радость, счастье, любовь и добро. Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно?

Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера, кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее. С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала Бузова.

Бузова, Зиеш – специальные гости премии РПЛ

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Комментарии (8)
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Dr.Metal
1685900788
Как много слов и как мало смысла
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Skull_Boy
1685901692
Доска иди на х...
Ответить
BRAZILES
1685903178
зачем ты их снимаеш? показать кому-то хочеш? у тебя все в порядке с головой
Ответить
ilichkadr
1685903697
"Известная российская певица Ольга Бузова"!? Она и петь-то не умеет. Только рот раскрывает....
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Дядя Серёжа
1685946713
Напомнила всем про сильные руки Бздюбы и он стал самым медийным, слово какое-то неприличное.. Раньше идейные были в автортете.
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JTherry
1685947685
"Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы..." ...самомнение у "певицы" Бузовой выше лгбт-центра на Лахте: играла она на Камп-ноу в команде Месси...) а чего принципиально нового можно увидеть на интимных фото Бузовой..?)
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NewLife
1685952939
Ни краткости, ни таланта.
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