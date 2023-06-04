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    • «Мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы»: Бузова выступила с речью на премии РПЛ

    «Мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы»: Бузова выступила с речью на премии РПЛ

    Известная российская певица Ольга Бузова произнесла речь на премии РПЛ.

    Церемония вручения наград по итогам сезона проходит сегодня в Барвихе.

    «Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача – дарить людям радость, счастье, любовь и добро. Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно?

    Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера, кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

    Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее. С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала Бузова.

    Бузова, Зиеш – специальные гости премии РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 20:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18950

      ilichkadr 10 часов назад

      "Известная российская певица Ольга Бузова"!?
      Она и петь-то не умеет. Только рот раскрывает....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +372

      BRAZILES 10 часов назад

      зачем ты их снимаеш? показать кому-то хочеш? у тебя все в порядке с головой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4771

      fakeid 11 часов назад

      таои интимные фото спартачам неинтересны, т.к. они лгбт-ориентации. зато как возбудились от фоток дзюбы, второй год визжат!

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      Рейтинг: +14554

      Skull_Boy 11 часов назад

      Доска иди на х...

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      Рейтинг: +2258

      Dr.Metal 11 часов назад

      Как много слов и как мало смысла

      2
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