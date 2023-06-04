Левников: «Судить РПЛ гораздо сложнее, чем топ-5 лиг Европы»

Главный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников оценил уровень арбитров РПЛ.

– Наши лучшие арбитры соответствуют уровню зарубежных. Просто там другое отношение к судьям. За границей их оберегают, а у нас – нет. Конечно, в каждой стране есть арбитры среднего уровня, которые не судят в Европе, как и у нас. Везде так.

– Не судьи виноваты в том, что у нас в футбол плохо играют и скандалов много вокруг этого вида спорта?

– Не думаю, что судьи. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас все это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет.

– Качество судейства зависит от уровня мастерства футболистов?

– Конечно, от качества игры очень зависит.