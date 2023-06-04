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    Левников: «Судить РПЛ гораздо сложнее, чем топ-5 лиг Европы»

    Главный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников оценил уровень арбитров РПЛ.

    – Наши лучшие арбитры соответствуют уровню зарубежных. Просто там другое отношение к судьям. За границей их оберегают, а у нас – нет. Конечно, в каждой стране есть арбитры среднего уровня, которые не судят в Европе, как и у нас. Везде так.

    – Не судьи виноваты в том, что у нас в футбол плохо играют и скандалов много вокруг этого вида спорта?

    – Не думаю, что судьи. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас все это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет.

    – Качество судейства зависит от уровня мастерства футболистов?

    – Конечно, от качества игры очень зависит.

    • Левников судил чемпионат страны с 1984 по 2001 год.
    • Он работал на ЧМ и Евро.
    • Сейчас в РПЛ судит его сын Кирилл.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2023 17:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1082

      rac531 11 часов назад

      Согласен с решалой)
      В европах суди по правилам и все будет нормально.
      А здесь и невинность соблюди и денежку от Газпрома получи)))))

      0
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      Рейтинг: +18552

      NewLife 13 часов назад

      Конечно за бугром легче: там судят без оглядки на Газпром.

      1
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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka > NewLife 2 часа назад

      Нет . За бугром нет команд нытиков . Которые каждый аут обжалуют .

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      Рейтинг: +18

      Стукачина красножопая 14 часов назад

      Хряки поиздержались ? Мало платят ? Но видно, чтобы у колхоза в сверхдобавленное время утянуть два очка, оплаты хватило ? Убогий любитель падать на колени

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