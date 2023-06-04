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    Осинькин жестко ответил на слухи об интересе «Рубина»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заверил, что информация об интересе к нему «Рубина» – вброс.

    «Если про вчерашний бред, то даже не спрашивайте. Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рашид Рахимов семь игр выиграл подряд – и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа – он вытащил команду, у которой не всe складывалось.

    Не буду бред комментировать. Просто пожелаю успехов «Рубину» – это топ-команда РПЛ. Она вернулась туда, где она должна быть. Всe», – сказал тренер.

    • Осинькин в этом сезоне спас «Крылья» от вылета.
    • Тренер в Самаре с 2020 года.
    • Он возвращал команду в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2023 09:13
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