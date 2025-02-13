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  • Осинькина убеждали покинуть «Крылья Советов» без неустойки

Осинькина убеждали покинуть «Крылья Советов» без неустойки

Будущее Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» остается неопределенным.

От 59-летнего специалиста пытаются избавиться, не выплачивая ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Руслан Пименов, который претендует на руководящую должность в «Крыльях», убеждал Осинькина покинуть команду без неустойки, но тот отказался.

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Источник: «Чемпионат»

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13.02.2025 16:48
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Комментарии (14)
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Цугундeр
1739457182
"Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!" Ишь ты ,человек -улыбка , кобчик креозотный!) А так и не скажешь..)) «Орловские новости». ".. Пименов планирует перейти на руководящую должность в самарский футбольный клуб «Крылья Советов».. .Пименов пришёл в «Орёл» осенью24 и начал изредка появляться на матчах орловской команды, а также «светиться» на публичных мероприятиях. Чем именно занимался .. публично не озвучивалось. .. говорил, что планирует работать над повышением зарплат орловских футболистов. ..после завершения сезона «Орёл» покинуло несколько футболистов, хорошо проявивших себя на поле. .. после появления Пименова в ФК«Орёл» деятельностью организации занялась прокуратура." Ту-ту, Русик..))
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biber.ru
1739457414
Не убеждали, а принуждали.
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БАЗАРА НЕТ
1739458265
Счас вам )
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БАЗАРА НЕТ
1739458300
Один уходил без неустойки, Кононов из свинарника! Достойно
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Гор--google
1739458516
А сам бы покинул без неустойки? А,Пименов? Держись Ося,не уступая.Столько сделал для клуба,а эти чертогоны неблагодарные только о своём кармане думку думают.На заслуженных людей наплевать им.
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Alex-Mysin-google
1739460207
Видать на зенит чтобы не вышли, стали сливать
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АК 68
1739463611
Как-то это подленько выглядит со стороны Пименова, учитывая достойную работу Осинькина.
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