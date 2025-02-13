Осинькина убеждали покинуть «Крылья Советов» без неустойки

Будущее Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» остается неопределенным.

От 59-летнего специалиста пытаются избавиться, не выплачивая ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Руслан Пименов, который претендует на руководящую должность в «Крыльях», убеждал Осинькина покинуть команду без неустойки, но тот отказался.