Осинькина убеждали покинуть «Крылья Советов» без неустойки

Будущее Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» остается неопределенным.
От 59-летнего специалиста пытаются избавиться, не выплачивая ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Руслан Пименов, который претендует на руководящую должность в «Крыльях», убеждал Осинькина покинуть команду без неустойки, но тот отказался.
- «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 18 очками в 18 турах.
- Сообщалось, что Сергей Игнашевич отклонил предложение самарского клуба.
- Теперь якобы идут переговоры с Сергеем Гуренко.