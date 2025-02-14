Осинькин прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин верит, что Максим Глушенков найдет общий язык с Валерием Карпиным.

Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

«Каких‑то даже маленьких проблем в отношениях с [Глушенковым] не было. Может быть, где‑то какие‑то моменты требуют больше политграмотности, будем так говорить, особенно [в вопросах] про сборную.

Эта сборная важнее чемпионата. Это очень важно. И мы все, когда закончим с футболом, будем вспоминать, сколько у нас матчей в сборной. А то, что он игрок уровня сборной, я уверен.

И опять же уверен, что найдут они с Валерием Георгиевичем [Карпиным] общий язык. Потому что один понимает футбол, а другой умеет в него играть», – заявил Осинькин.