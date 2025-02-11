В «Крыльях Советов» отреагировали на новость о поиске замены для Осинькина

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера.

С 2020 года самарскую команду возглавляет Игорь Осинькин.

Сергей Игнашевич отказался тренировать «Крылья».

Теперь якобы идут переговоры с Сергеем Гуренко.

«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата.

Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе.

Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», – заявил Яковлев.