В «Крыльях Советов» отреагировали на новость о поиске замены для Осинькина

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера.
- С 2020 года самарскую команду возглавляет Игорь Осинькин.
- Сергей Игнашевич отказался тренировать «Крылья».
- Теперь якобы идут переговоры с Сергеем Гуренко.
«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата.
Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе.
Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», – заявил Яковлев.