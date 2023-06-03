Выпущен ремейк песни «Мы верим в «Зенит» в исполнении группы «Король и Шут»

«Зенит» в своем ютуб-канале опубликовал ремейк песни «Мы верим в «Зенит».

«В честь десятого чемпионства сине-бело-голубых и успешного финала пути до той звезды группа «КняZz» создала ремейк композиции «Мы верим в «Зенит».

Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона, и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!» – говорится в описании к клипу.