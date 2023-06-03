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    • Выпущен ремейк песни «Мы верим в «Зенит» в исполнении группы «Король и Шут»

    Выпущен ремейк песни «Мы верим в «Зенит» в исполнении группы «Король и Шут»

    «Зенит» в своем ютуб-канале опубликовал ремейк песни «Мы верим в «Зенит».

    «В честь десятого чемпионства сине-бело-голубых и успешного финала пути до той звезды группа «КняZz» создала ремейк композиции «Мы верим в «Зенит».

    Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона, и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!» – говорится в описании к клипу.

    • «Зенит» стал чемпионом РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Песня «Мы верим в «Зенит» была записана в 2010 году еще при жизни Михаила Горшенeва.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    03.06.2023 14:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4753

      fakeid 8 часов назад

      за покойного писали нейросети, что ли?

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      Рейтинг: +8012

      BarStep 9 часов назад

      Класс!
      Зенит - то уже философия!!
      Зенит лучший!!!

      0
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      Рейтинг: +18947

      ilichkadr 9 часов назад

      Не плохо...........

      0
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