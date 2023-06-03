Холанду не разрешили зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смог зарегистрировать товарный знак со своим именем и фамилией.

Он обратился в Норвежское ведомство промышленной собственности через юридическую фирму Schjødt с тремя заявками:

зарегистрировать его подпись (автограф)

зарегистрировать фирменное празднование гола в позе лотоса

зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд» (для создания личного бренда)

Первые две заявки были одобрены, а третья отклонена, поскольку такой трейдмарк уже существует.

Некий мужчина провел регистрацию товарного знака «Эрлинг Холанд» девять месяцев назад.

У нападающего «Сити» есть три месяца на подачу апелляции. Если он не захочет судиться, то может выкупить трейдмарк у владельца.