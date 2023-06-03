Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Холанду не разрешили зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд»

    Холанду не разрешили зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд»

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смог зарегистрировать товарный знак со своим именем и фамилией.

    Он обратился в Норвежское ведомство промышленной собственности через юридическую фирму Schjødt с тремя заявками:

    • зарегистрировать его подпись (автограф)
    • зарегистрировать фирменное празднование гола в позе лотоса
    • зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд» (для создания личного бренда)

    Первые две заявки были одобрены, а третья отклонена, поскольку такой трейдмарк уже существует.

    Некий мужчина провел регистрацию товарного знака «Эрлинг Холанд» девять месяцев назад.

    У нападающего «Сити» есть три месяца на подачу апелляции. Если он не захочет судиться, то может выкупить трейдмарк у владельца.

    Новости по теме
    Символическая сборная сезона-2022/23 в Европе по версии Goal 1
    Симеоне сделал выбор между Мбаппе, Холандом и Винисиусом 3
    Холанд высказался о возможности выиграть требл с «Манчестер Сити»
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2023 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 