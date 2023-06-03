Холанду не разрешили зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смог зарегистрировать товарный знак со своим именем и фамилией.
Он обратился в Норвежское ведомство промышленной собственности через юридическую фирму Schjødt с тремя заявками:
- зарегистрировать его подпись (автограф)
- зарегистрировать фирменное празднование гола в позе лотоса
- зарегистрировать товарный знак «Эрлинг Холанд» (для создания личного бренда)
Первые две заявки были одобрены, а третья отклонена, поскольку такой трейдмарк уже существует.
Некий мужчина провел регистрацию товарного знака «Эрлинг Холанд» девять месяцев назад.
У нападающего «Сити» есть три месяца на подачу апелляции. Если он не захочет судиться, то может выкупить трейдмарк у владельца.
Источник: The Sun