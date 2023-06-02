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    • «Неприятно удивлен таким прозвищем»: Москалев – о том, что он спартаковский судья

    «Неприятно удивлен таким прозвищем»: Москалев – о том, что он спартаковский судья

    Футбольный арбитр Владимир Москалев прокомментировал мнение, что он симпатизирует «Спартаку».

    «Наверное, болельщики называют меня каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.

    Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен этим прозвищем, неприятно удивлен», – сказал Москалев.

    • Москалев 19 раз работал на матчах «Спартак».
    • Московская команда одержала 11 побед при 5 ничьих и 3 поражениях.
    • По назначенным пенальти 5:2 в пользу «Спартака».

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    02.06.2023 17:17
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +312

      RedMaksim97 18 часов назад

      А так же Безбородов и Иванов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 18 часов назад

      другой бы был польщён
      а этот вот
      невежда
      но есть хоть малая надежда
      что кто то
      ЗдесЯ удивлён )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 19 часов назад

      Неприятно ? Это оборотная сторона твоего договора с "дьяволом" .

      2
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