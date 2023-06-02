«Неприятно удивлен таким прозвищем»: Москалев – о том, что он спартаковский судья

Футбольный арбитр Владимир Москалев прокомментировал мнение, что он симпатизирует «Спартаку».
«Наверное, болельщики называют меня каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.
Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен этим прозвищем, неприятно удивлен», – сказал Москалев.
- Москалев 19 раз работал на матчах «Спартак».
- Московская команда одержала 11 побед при 5 ничьих и 3 поражениях.
- По назначенным пенальти 5:2 в пользу «Спартака».
Источник: ютуб-канал РФС