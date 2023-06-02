«Неприятно удивлен таким прозвищем»: Москалев – о том, что он спартаковский судья

Футбольный арбитр Владимир Москалев прокомментировал мнение, что он симпатизирует «Спартаку».

«Наверное, болельщики называют меня каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.

Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен этим прозвищем, неприятно удивлен», – сказал Москалев.