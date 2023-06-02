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    • Самедов – о походе на шоу Слуцкого и Дзюбы: «Зачем я согласился на это говно?»

    Самедов – о походе на шоу Слуцкого и Дзюбы: «Зачем я согласился на это говно?»

    Селекционер «Факела» и бывший игрок сборной России Александр Самедов недоволен, что посетил шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***» на ютуб-канале «Коммент Шоу».

    • Самедову в эфире нужно было позвонить Ольге Смородской и предложить ей совместный бизнес.
    • После этого Александр пожалел о приходе.

    «Вы, *** [блин], не в себе? Вы нормальные, *** [блин], люди? Зачем я на это говно согласился вообще? Вот реально. Мне же говорили... Я жалею, что пришел», – сказал Самедов.

    • До Смородской дозвониться не удалось. Игрок в итоге постановочно предложил бизнес агенту Олегу Артемову.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2023 13:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 5 часов назад

      Потомучто ты сам г..о

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    • ...
      Рейтинг: +2649

      serglider 22 часа назад

      Я так понимаю у мужиков, еще детство в заднице играет! Могу предложить идею телефонного розыгрыша из 70-х годов прошлого века! Звонишь на телефон и говоришь, - Извините, проверка качества связи! Не могли бы вы постучать по экрану телефона (в 70-х было по мембране аппарата)? Сильнее... еще сильнее... Теперь об стенку головой. Ну, сегодня предлагают замутить бизнес в качестве розыгрыша)))

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      Рейтинг: +3564

      FRZZ 22 часа назад

      Не стоит связываться с драчуном.

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