Самедов – о походе на шоу Слуцкого и Дзюбы: «Зачем я согласился на это говно?»

Селекционер «Факела» и бывший игрок сборной России Александр Самедов недоволен, что посетил шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***» на ютуб-канале «Коммент Шоу».
- Самедову в эфире нужно было позвонить Ольге Смородской и предложить ей совместный бизнес.
- После этого Александр пожалел о приходе.
«Вы, *** [блин], не в себе? Вы нормальные, *** [блин], люди? Зачем я на это говно согласился вообще? Вот реально. Мне же говорили... Я жалею, что пришел», – сказал Самедов.
- До Смородской дозвониться не удалось. Игрок в итоге постановочно предложил бизнес агенту Олегу Артемову.
Источник: «Бомбардир»