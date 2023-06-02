Самедов – о походе на шоу Слуцкого и Дзюбы: «Зачем я согласился на это говно?»

Селекционер «Факела» и бывший игрок сборной России Александр Самедов недоволен, что посетил шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ***» на ютуб-канале «Коммент Шоу».

Самедову в эфире нужно было позвонить Ольге Смородской и предложить ей совместный бизнес.

После этого Александр пожалел о приходе.

«Вы, *** [блин], не в себе? Вы нормальные, *** [блин], люди? Зачем я на это говно согласился вообще? Вот реально. Мне же говорили... Я жалею, что пришел», – сказал Самедов.