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    Оздоев оценил слова Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев в интервью Нобелю Арустамяну высказался о большом количестве бразильских футболистов в «Зените».

    – Ты бы мог вернуться в «Зенит» летом прошлого года?

    – Я думаю, нет.

    – Почему? Потому что теперь «Зенит» это команда из Рио-де-Жанейро, как сказал Артем Дзюба?

    – Нет. И тогда было много иностранцев. Если руководству нравится такой формат, я не могу спорить с этим. У каждого есть свое мнение, но пока мы наемные работники, у нас никогда не будут спрашивать.

    – Я слышал, что когда приезжали бразильцы в большом количестве в «Зенит», ты был не очень доволен их поведением.

    – Неправда. У меня всегда были с ними прекрасные отношения. Они из моей комнаты на сборах не выходили. Как быть недовольным? Они нормальные парни. Я к ним прекрасно относился, они ко мне прекрасно относились.

    Не было проблемы, что у нас были плохие отношения или конфликты. Не было такого. Артем, наверное, имел в виду, что стало много игроков с одного государства. У Артема самого прекрасные отношения со всеми бразильцами были. Он прекрасно общался со всеми.

    – То есть у него не было проблемы в конкретных фамилиях, а непосредственно в философии, что берут бразильцев.

    – Наверное, он имел в виду в философии. У него не было никаких конфликтов. Прекрасно дружили со всеми. Я до сих пор дружу и с Малкомом, и с Венделом, Барриос – вообще кент. Постоянно мне пишет: «Давай в Россию обратно, я уже соскучился по тебе».

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    02.06.2023 11:59
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