Оздоев оценил слова Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев в интервью Нобелю Арустамяну высказался о большом количестве бразильских футболистов в «Зените».

– Ты бы мог вернуться в «Зенит» летом прошлого года?

– Я думаю, нет.

– Почему? Потому что теперь «Зенит» это команда из Рио-де-Жанейро, как сказал Артем Дзюба?

– Нет. И тогда было много иностранцев. Если руководству нравится такой формат, я не могу спорить с этим. У каждого есть свое мнение, но пока мы наемные работники, у нас никогда не будут спрашивать.

– Я слышал, что когда приезжали бразильцы в большом количестве в «Зенит», ты был не очень доволен их поведением.

– Неправда. У меня всегда были с ними прекрасные отношения. Они из моей комнаты на сборах не выходили. Как быть недовольным? Они нормальные парни. Я к ним прекрасно относился, они ко мне прекрасно относились.

Не было проблемы, что у нас были плохие отношения или конфликты. Не было такого. Артем, наверное, имел в виду, что стало много игроков с одного государства. У Артема самого прекрасные отношения со всеми бразильцами были. Он прекрасно общался со всеми.

– То есть у него не было проблемы в конкретных фамилиях, а непосредственно в философии, что берут бразильцев.

– Наверное, он имел в виду в философии. У него не было никаких конфликтов. Прекрасно дружили со всеми. Я до сих пор дружу и с Малкомом, и с Венделом, Барриос – вообще кент. Постоянно мне пишет: «Давай в Россию обратно, я уже соскучился по тебе».