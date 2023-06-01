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    Моуринью подвел итоги проигранного финала Лиги Европы

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Севильи».

    • Команды боролись за победу в Лиге Европы.
    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.

    «Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все.

    Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то – нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал – насыщенный, яркий.

    Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным.

    Мы усердно отрабатывали пенальти, но мы не забили два мяча, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых.

    Мои поздравления «Севилье». Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!» – сказал Моуринью.

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    Источник: сайт УЕФА

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    01.06.2023 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2123

      ItalianFootball 1 июня, 10:43

      Увидев 2 цз, без явно выраженного удара, подходящих к точке, я чуть обомлел. Может из-за того что они еще не такие усталые были, но непонятно почему он их поставил.

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