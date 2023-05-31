Моуринью: «Для «Севильи» финал ЛЕ обычное событие, для «Ромы» – экстраординарное»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий перед финалом Лиги Европы против «Севильи».

«Рома» – действующий победитель Лиги конференций.

Игра в Будапеште начнется в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы давно об этом говорили. Это был долгий путь, не такой, как у нашего соперника, который перешел из Лиги чемпионов. Мы хотим играть, время пришло. Мы много работали над тем, чтобы быть в оптимальной форме для борьбы за трофей. История не играет в футбол. Мой коллега Хосе Луис Мендилибар считает иначе, я его уважаю. Он считает, что история делает «Севилью» фаворитом, и я это уважаю. Мы в финале, потому что заслужили это. У них есть история, которой нет у нас. Для них сыграть в финале – обычное дело, для нас – экстраординарное событие.

У «Севильи» отличная команда, точнее, две отличные команды, потому что у них 25 игроков высочайшего уровня. Все они профессионалы топ-уровня, у «Севильи» много вариантов. Но они не знают моих ребят и не знают мою команду как команду. У меня было больше возможностей играть в еврокубках, но Мендилибар из того же поколения, что и я, с такими же седыми волосами. Мы в равных условиях. То же самое касается игроков: у «Севильи» больше опыта, но мы играем вместе уже два года», – сказал португалец.