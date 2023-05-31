Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Лига Европы
Севилья - Рома
×
Подтвердить
Отмена
×
Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы
01:22
Текст
Суперсерию «Севильи» в ЛЕ продолжает тренер, который до этого играл в еврокубках лишь раз. А после этого сезона его вообще могут уволить
01:03
Лига Европы. «Севилья» победила «Рому» в серии пенальти и выиграла турнир в седьмой раз
16
00:07
Основное время финала Лиги Европы три раза подряд завершилось с одинаковым счетом
31 мая
22:58
Аргентинец забил в финале Лиги Европы впервые за 24 года
22:17
Фото
«Севилья» поддержала Рико – игрок в тяжелом состоянии после падения с лошади
22:08
Видео
Фанаты «Севильи» подрались с венграми и поляками перед финалом Лиги Европы
21:35
Трансляция
Сможет ли Жозе прервать лигоевропейскую гегемонию «Севильи»? Следите за финалом вместе с «Бомбардиром»
20:58
«Севилья» – «Рома»: стартовые составы на финал Лиги Европы
1
17:31
Анчелотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Европы
16:59
Моуринью: «Для «Севильи» финал ЛЕ обычное событие, для «Ромы» – экстраординарное»
Главная
Лига Европы
Расписание матчей
Севилья - Рома
Севилья - Рома
31.05.2023, Среда, 22:00 мск
Будапешт, стадион
Пушкаш Арена
Трансляция:
Матч ТВ
Лига Европы, Финал
Севилья
-
Рома
Поделиться
0
Твитнуть
0
Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Лига Европы (2019/2020)
1/8 финала
6 августа, четверг
19:55
Севилья
2:0
Рома
12 марта, четверг
22:00
Рома
0:0
Севилья
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Новые
Популярные
Первые
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Рейтинг:
+64
Ольгерт
20 часов назад
Пожаловаться
Севилья
0
Ответить
Матч-центр
02:00
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд
0
2
Перерыв
02:30
Коламбус
Колорадо
1
1
Перерыв
02:30
Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт
1
0
Перерыв
02:30
Интер
Нью-Йорк Ред Буллз
0
0
Идет первый тайм
02:30
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
0
1
Перерыв
02:30
Филадельфия
Шарлотт
0
0
Перерыв
02:30
Торонто
Чикаго Файр
0
0
Идет первый тайм
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение