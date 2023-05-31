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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Севилья - Рома

31.05.2023, Среда, 22:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, Финал Севилья - Рома
Лига Европы (2019/2020)
1/8 финала
6 августа, четверг 19:55 Севилья 2:0 Рома

12 марта, четверг 22:00 Рома 0:0 Севилья
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Матч-центр
02:00
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд
0
2
Перерыв
02:30
Коламбус
Колорадо
1
1
Перерыв
02:30
Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт
1
0
Перерыв
02:30
Интер
Нью-Йорк Ред Буллз
0
0
Идет первый тайм
02:30
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
0
1
Перерыв
02:30
Филадельфия
Шарлотт
0
0
Перерыв
02:30
Торонто
Чикаго Файр
0
0
Идет первый тайм
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