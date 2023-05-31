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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Рома
Севилья - Рома: обзор матча 31 мая 2023
Севилья
31.05.2023, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Рома
55'
Д. Манчини (АГ)
35'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Рома
Конец матча
ГОЛ!
Г. Монтиэль
4:1
Пенальти не реализован!
Р. Ибаньес
ГОЛ!
И. Ракитич
3:1
Пенальти не реализован!
Д. Манчини
ГОЛ!
Э. Ламела
2:1
ГОЛ!
Б. Кристанте
1:1
ГОЛ!
Л. Окампос
1:0
Послематчевые пенальти
120'
+10
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Желтая карточка
Л. Окампос
120'
+10
Замена
Х. Хордан
️️️️
Фернандо
120'
+9
Замена
Маркао
️️️️
Н. Гудель
120'
+8
Травма
Н. Гудель
120'
+6
Желтая карточка
Г. Монтиэль
120'
+4
Желтая карточка
Х. Хордан
120'
120'
Замена
Э. Бове
️️️️
Н. Матич
118'
Травма
Н. Матич
Желтая карточка
Э. Ламела
109'
106'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
106'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Л. Спинаццола
Второй дополнительный тайм
105'
Желтая карточка
Н. Залевски
Замена
К. Рекик
️️️️
А. Теллес
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
Травма
А. Теллес
Замена
Н. Залевски
️️️️
З. Челик
Первый дополнительный тайм
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
Желтая карточка
З. Челик
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Манчини
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Хиль
Второй тайм
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Р. Мир
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Манчини
Желтая карточка
Н. Матич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛП
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Лукас Окампос
ПП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПАЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Маркао
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-4-1
37
Буну
13
Теллес
5
Баде
8
Гудель
16
Навас
5
Фернандо
17
Хиль
11
Ракитич
8
Торрес
7
Окампос
21
Эн-Несири
3-3-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Смоллинг
2
Челик
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
8
Гудель
23
Маркао
23
Маркао
8
Гудель
13
Теллес
4
Рекик
4
Рекик
13
Теллес
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
19
Хордан
5
Фернандо
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
17
Хиль
9
Ламела
9
Ламела
17
Хиль
2
Челик
59
Залевски
59
Залевски
2
Челик
37
Спинаццола
3
Льоренте
3
Льоренте
37
Спинаццола
21
Дибала
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Дибала
18
Матич
8
Бове
8
Бове
18
Матич
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Севилья
Рома
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Рома
6
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
- : -
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
4 : 0
20.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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