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    • Аршавин нашел мотивацию для «Зенита» снова стать чемпионом

    Аршавин нашел мотивацию для «Зенита» снова стать чемпионом

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как «Зениту» найти мотивацию, чтобы снова стать чемпионом России.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Это 10-е чемпионство в истории петербуржцев.
    • Команда опережает идущий 2-м ЦСКА на 12 очков.

    – После пяти чемпионств подряд где брать мотивацию Семаку?

    – Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более – подряд. Трудно сказать, приедается это или нет. Все зависит от того, какие будут задачи от руководства.

    Сейчас у «Зенита» девять российских чемпионств, у «Спартака» – столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать «Спартак». Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом.

    – В России есть тенденция проваливаться в годы столетия.

    – Ну, это у вас в Москве. А у нас в Питере еще столетия не было

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    Источник: Sport24

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    30.05.2023 23:12
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