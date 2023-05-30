Аршавин нашел мотивацию для «Зенита» снова стать чемпионом

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как «Зениту» найти мотивацию, чтобы снова стать чемпионом России.

«Зенит» выиграл РПЛ в 5-й раз подряд.

Это 10-е чемпионство в истории петербуржцев.

Команда опережает идущий 2-м ЦСКА на 12 очков.

– После пяти чемпионств подряд где брать мотивацию Семаку?

– Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более – подряд. Трудно сказать, приедается это или нет. Все зависит от того, какие будут задачи от руководства.

Сейчас у «Зенита» девять российских чемпионств, у «Спартака» – столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать «Спартак». Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом.

– В России есть тенденция проваливаться в годы столетия.

– Ну, это у вас в Москве. А у нас в Питере еще столетия не было