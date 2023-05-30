Карпин объяснил, почему сборная России отказалась от турнира в Азии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после отмены сбора национальной команды в июне прокомментировал отказ сборной от участия в турнире CAFA.
– Не кажется ли вам, что от турнира в Азии зря отказались?
– Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия – погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже играли в прошлом году и по итогам того матча со сборной Киргизии пять игроков нашей команды не смогли принять участие в следующей игре.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова