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    • Карпин отреагировал на отмену июньского сбора для сборной России

    Карпин отреагировал на отмену июньского сбора для сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу отмены учебно-тренировочного сбора национальной команды в июне.

    «В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды.

    В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным.

    Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», – заявил Карпин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3560

      FRZZ 21 минуту назад

      Со сборами или без них всё равно один х. сейчас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17596

      Garrincha58 59 минут назад

      хоть одно разумное решение руководства РФС

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11680

      alex1951 1 час назад

      Другими словами - это и есть застой.....Как выбираться оттуда,если время когда-нибудь придет?
      Клубы клубами...а сыгранности будет у ,,карпов,, Валериных - ноль...

      0
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      Рейтинг: +116

      vaisboston > alex1951 20 минут назад

      Зачем тебе эстонцу сыгранность в российской сборной ?

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