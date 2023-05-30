Карпин отреагировал на отмену июньского сбора для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу отмены учебно-тренировочного сбора национальной команды в июне.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды.

В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным.

Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», – заявил Карпин.