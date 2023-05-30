Сборная России не нашла соперника для товарищеского матча: сбора в июне не будет

Сборная России не будет проводить товарищеские матчи в июне.
«Июньского сбора у сборной России не будет. После отказа Камеруна сыграть в Москве 15 июня не удалось оперативно найти другого соперника на эту дату.
Был вариант провести матч 20 июня. Эту дату в РФС посчитали неудобной после консультаций со сборной и клубами, так как с момента окончания РПЛ прошло бы уже 2 недели.
Плюс после этого у сборников почти не осталось бы времени на передышку, так как клубы начнут готовиться к новому сезону», – сообщил в телеграме журналист Севастиан Терлецкий.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого