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    • Сборная России не нашла соперника для товарищеского матча: сбора в июне не будет

    Сборная России не нашла соперника для товарищеского матча: сбора в июне не будет

    Сборная России не будет проводить товарищеские матчи в июне.

    «Июньского сбора у сборной России не будет. После отказа Камеруна сыграть в Москве 15 июня не удалось оперативно найти другого соперника на эту дату.

    Был вариант провести матч 20 июня. Эту дату в РФС посчитали неудобной после консультаций со сборной и клубами, так как с момента окончания РПЛ прошло бы уже 2 недели.

    Плюс после этого у сборников почти не осталось бы времени на передышку, так как клубы начнут готовиться к новому сезону», – сообщил в телеграме журналист Севастиан Терлецкий.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3558

      FRZZ 24 минуты назад

      Докатилась Россия.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14533

      Skull_Boy 50 минут назад

      Кто хочет играть с мешками, которые без Головина не могут обыграть могучий Узбекистан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12228

      BRO_football 1 час назад

      А зачем тогда было отказываться от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации? В итоге ни в полноценном турнире не поучаствовали, ни соперников на товарищеские матчи не нашли. Браво, РФС! Отличная работа! На сборную России можно положить болт и не вспоминать о ней ещё как минимум несколько лет.

      1
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      Рейтинг: +3660

      acor94 1 час назад

      А можно было попинать мячишко в кубке с азиатами и не выпендриваться!

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      Рейтинг: +34597

      VVM1964 > acor94 12 минут назад

      Да можно и в Африку податься - там у нас много "новых друзей" !)

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