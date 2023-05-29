Агент Дзюбы рассказал, доволен ли футболист новым контрактом с «Локомотивом»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о новом контракте футболиста с клубом.

«Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией пролонгации еще на сезон.

34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.

Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

– Довольны ли вы финансовыми условиями нового контракта Артема Дзюбы?

– Если контракт подписан, значит, все хорошо. Переговоры прошли плодотворно и быстро. Абсолютно квалифицированная сторона «Локомотива» была в лице Дмитрия Ульянова и руководства клуба непосредственно.

Контракт подписан, Артем сказал, что он доволен, значит все довольны. По-моему, это логично.

– Был ли вариант продлить контракт не по формуле «1+1», а на 2 года?

– Не хотел бы говорить про варианты. Если контракт подписан, значит всех устроили его условия. Какой смысл сейчас обсуждать, что могло бы быть. Артем настроен на серьезную работу, хочет принести как можно больше пользы клубу и чаще радовать его болельщиков, это самое важное.

Думаю, вчера все увидели и оценили его настрой. Уверен, так будет и дальше.