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    • Экс-игрок «Баварии» Хаманн: «Не удивлюсь, если Тухель уйдет вслед за Каном и Салихамиджичем»

    Экс-игрок «Баварии» Хаманн: «Не удивлюсь, если Тухель уйдет вслед за Каном и Салихамиджичем»

    Дитмар Хаманн сомневается, что Томас Тухель продолжит тренировать «Баварию».

    • Мюнхенцы в субботу стали чемпионами Бундеслиги.
    • В этот же день клуб объявил об отставке генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.
    • «Бавария» назначила Тухеля 24 марта.

    «Когда вы видите такое отношение к людям, то должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе?

    Не удивлюсь, если Тухель тоже скоро уйдeт. Но сделает это по собственному желанию», – сказал экс-игрок «Баварии» Хаманн.

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    Источник: Daily Mail

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