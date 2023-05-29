Экс-игрок «Баварии» Хаманн: «Не удивлюсь, если Тухель уйдет вслед за Каном и Салихамиджичем»

Дитмар Хаманн сомневается, что Томас Тухель продолжит тренировать «Баварию».

Мюнхенцы в субботу стали чемпионами Бундеслиги.

В этот же день клуб объявил об отставке генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

«Бавария» назначила Тухеля 24 марта.

«Когда вы видите такое отношение к людям, то должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе?

Не удивлюсь, если Тухель тоже скоро уйдeт. Но сделает это по собственному желанию», – сказал экс-игрок «Баварии» Хаманн.