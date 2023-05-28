Глушенков после игры с «Динамо» отказался общаться с «Матч ТВ» и «напихал» пресс-атташе

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об отказе форварда «Локомотива» Максима Глушенкова участвовать в послематчевой беседе после игры 29-го тура РПЛ против «Динамо» (4:2).

«Этим вечером не все игроки «Локо» хотели делиться радостью победы. Глушенков, которого мы позвали в послематчевую студию, не просто отказался, но ещe и напихал своему пресс-атташе, что к нему посмели подойти с такой просьбой», – написал Журавель.

Глушенков забил.

23-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Глушенкова 28 матчей, 10 голов, 8 ассистов.

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