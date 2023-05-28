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    • Глушенков после игры с «Динамо» отказался общаться с «Матч ТВ» и «напихал» пресс-атташе

    Глушенков после игры с «Динамо» отказался общаться с «Матч ТВ» и «напихал» пресс-атташе

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об отказе форварда «Локомотива» Максима Глушенкова участвовать в послематчевой беседе после игры 29-го тура РПЛ против «Динамо» (4:2).

    «Этим вечером не все игроки «Локо» хотели делиться радостью победы. Глушенков, которого мы позвали в послематчевую студию, не просто отказался, но ещe и напихал своему пресс-атташе, что к нему посмели подойти с такой просьбой», – написал Журавель.

    • Глушенков забил.
    • 23-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Глушенкова 28 матчей, 10 голов, 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4508

      Эном айс 4 минуты назад

      Можно я первый нагажу про неизжитое красно-белое нутро и т.д.?))

      «Нужно по капле выдавливать из себя раба»(с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Hoahin 15 минут назад

      У Максимки еще молоко на губах не обсохло, уже пихает там кому-то...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1879

      Artemka444 23 минуты назад

      Звезду поймал пацан!!!

      2
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      Рейтинг: +201

      Александр.Т. 25 минут назад

      Правильно ибо не х рен отвлекать )))

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