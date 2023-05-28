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    Григорий Иванов выступил против смены формата РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов не считает, что формат РПЛ нужно менять.

    – Как относитесь к тому, чтобы у РПЛ появился доптурнир по итогам гладкого чемпионата?

    – Я за гладкий чемпионат. Это самое справедливое. Для чего плей-офф? У нас много реформаторов, вот ФНЛ реформировали – сезон новый скоро начнется, мы не знаем, когда ребятам собираться, в какой лиге будет играть «Урал-2» – в десятой зоне восьмой лиги или в зоне «Серебро», «Золото»? Нам же никто не сказал перед сезоном, как будет, разве это справедливо?

    – Несправедливо.

    – Когда в прошлом году вся РПЛ проголосовала за 18 команд, нам сказали – ребята, сезон уже начался. А сейчас (в ФНЛ) говорят – давайте так, следующий сезон будем играть по другим правилам. А мы взяли молодых ребят, сделали обновление. И я сейчас уже думаю – а для чего нам тратить деньги на вторую команду? Можем сосредоточиться только на молодежке. Сказали бы заранее, как будем.

    • Президент РПЛ Александр Алаев допускал, что с сезона-2024/25 формат РПЛ поменяется.
    • «Урал» идет в таблице 11-м.
    • Команда непрерывно играет в РПЛ 10 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      eugen-han 2 часа назад

      Неопределенную действительность пугает нерешительная решительность.

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