Галицкий выполнит летние трансферные запросы Ивича, но при одном условии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич получит летом нужное усиление, но для этого он должен выиграть Кубок России.

«По моей информации, если Ивич возьмет первый для Сергея Галицкого трофей, то запросы Владимира по усилению в летнее ТО (их немало) будут выполнены. Тогда «бычки» будут претендовать не просто на медали, а чтобы, как сейчас это модно, составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство», – написал источник.