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    • Галицкий выполнит летние трансферные запросы Ивича, но при одном условии

    Галицкий выполнит летние трансферные запросы Ивича, но при одном условии

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич получит летом нужное усиление, но для этого он должен выиграть Кубок России.

    «По моей информации, если Ивич возьмет первый для Сергея Галицкого трофей, то запросы Владимира по усилению в летнее ТО (их немало) будут выполнены. Тогда «бычки» будут претендовать не просто на медали, а чтобы, как сейчас это модно, составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство», – написал источник.

    • Ивич в команде с зимы.
    • В РПЛ «Краснодар» идет 6-м.
    • В суперфинале Кубка России «Краснодар» 11 июня сыграет с ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    27.05.2023 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68160

      portero 2 часа назад

      Остался пустяк....взять трофей...

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