Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стала известна позиция «Рубина» по поводу награждения Слуцкого медалью Первой лиги

Стала известна позиция «Рубина» по поводу награждения Слуцкого медалью Первой лиги

27 мая 2023, 16:32
8

Леонид Слуцкий не получит медаль за достижения «Рубина» в Первой лиге.

В казанском клубе не планируют включать бывшего тренера в список тех, кого наградят.

«В регламенте Первой лиги не указано, что раз тренер проработал 19 туров, то клуб обязан его представить к медали. В этом вопросе все просто: команда сама формирует список из 40 награждаемых и выбирает их на свое усмотрение.

Также клуб вправе ходатайствовать у РФС и лиги об увеличении этого количества, но таким правом пользоваться вряд ли будут.

По нашей информации, «Рубин» еще не приступал к формированию списка, но все же на данный момент в организации не настроены награждать своего бывшего главного тренера.

Да, Слуцкий приложил руку к формированию команды, но главное его «достижение» в том, что его усилиями «Рубин» провалился в первый дивизион и был вынужден бороться за повышение в классе», – сообщил источник.

  • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.
  • После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.
  • Казанцы финишируют на 1-м или 2-м месте в Первой лиге.

Еще по теме:
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака» 1
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака 3
Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1685195236
скряги им какой то железки жалко человек работал как мог ну не получилось так бывает за то какому нибудь перцу не заслуженно дадут эту железку
Ответить
portero
1685195598
Нормально конечно, они его ели выгнали и поди неустойку выплатили немалую.... с кого хрена ему медальку давать, не за что....
Ответить
Эном айс
1685197105
Небось решили, что и ТЭФИ обойдётся..)
Ответить
Нуф-Нуф
1685197167
Нафига попу баян?
Ответить
моэм
1685198168
Зато чиновники клуба 100% получат и железку и премии ....и никто не вспомнит , что Рубин потому и вылетел , что чиновники распродали полсостава....а в России виноват всегда тренер ....да здравствует справедливость для чиновников !!!
Ответить
Napaleon Banapart
1685200652
Румыны одним словом...
Ответить
Fialet
1685203065
Писец, опустил команду в пердив, там играли с ним кое как, заиграли когда его выгнали, и ещё ему медаль??? Я ох уэваю, дорогая редакция.
Ответить
Главные новости
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
2
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
1
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
13
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
10
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
Вчера, 20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
Вчера, 19:56
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
Вчера, 12:29
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+