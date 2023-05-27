Стала известна позиция «Рубина» по поводу награждения Слуцкого медалью Первой лиги

Леонид Слуцкий не получит медаль за достижения «Рубина» в Первой лиге.

В казанском клубе не планируют включать бывшего тренера в список тех, кого наградят.

«В регламенте Первой лиги не указано, что раз тренер проработал 19 туров, то клуб обязан его представить к медали. В этом вопросе все просто: команда сама формирует список из 40 награждаемых и выбирает их на свое усмотрение.

Также клуб вправе ходатайствовать у РФС и лиги об увеличении этого количества, но таким правом пользоваться вряд ли будут.

По нашей информации, «Рубин» еще не приступал к формированию списка, но все же на данный момент в организации не настроены награждать своего бывшего главного тренера.

Да, Слуцкий приложил руку к формированию команды, но главное его «достижение» в том, что его усилиями «Рубин» провалился в первый дивизион и был вынужден бороться за повышение в классе», – сообщил источник.