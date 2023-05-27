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    • Стала известна позиция «Рубина» по поводу награждения Слуцкого медалью Первой лиги

    Стала известна позиция «Рубина» по поводу награждения Слуцкого медалью Первой лиги

    Леонид Слуцкий не получит медаль за достижения «Рубина» в Первой лиге.

    В казанском клубе не планируют включать бывшего тренера в список тех, кого наградят.

    «В регламенте Первой лиги не указано, что раз тренер проработал 19 туров, то клуб обязан его представить к медали. В этом вопросе все просто: команда сама формирует список из 40 награждаемых и выбирает их на свое усмотрение.

    Также клуб вправе ходатайствовать у РФС и лиги об увеличении этого количества, но таким правом пользоваться вряд ли будут.

    По нашей информации, «Рубин» еще не приступал к формированию списка, но все же на данный момент в организации не настроены награждать своего бывшего главного тренера.

    Да, Слуцкий приложил руку к формированию команды, но главное его «достижение» в том, что его усилиями «Рубин» провалился в первый дивизион и был вынужден бороться за повышение в классе», – сообщил источник.

    • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.
    • После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.
    • Казанцы финишируют на 1-м или 2-м месте в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2486

      моэм 17 минут назад

      Зато чиновники клуба 100% получат и железку и премии ....и никто не вспомнит , что Рубин потому и вылетел , что чиновники распродали полсостава....а в России виноват всегда тренер ....да здравствует справедливость для чиновников !!!

      0
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      Рейтинг: +577

      Нуф-Нуф 34 минуты назад

      Нафига попу баян?

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      Рейтинг: +4464

      Эном айс 35 минут назад

      Небось решили, что и ТЭФИ обойдётся..)

      1
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      Рейтинг: +68133

      portero 1 час назад

      Нормально конечно, они его ели выгнали и поди неустойку выплатили немалую.... с кого хрена ему медальку давать, не за что....

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      Рейтинг: +17572

      Garrincha58 1 час назад

      скряги им какой то железки жалко человек работал как мог ну не получилось так бывает за то какому нибудь перцу не заслуженно дадут эту железку

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