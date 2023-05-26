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    Новичок «Зенита» попрощался с «Коринтиансом»

    Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос попрощался с клубом перед переходом в «Зенит». Бразилец присоединится к российской команде перед началом предсезонки.

    «Ухожу из «Коринтианса» с чувством благодарности, он мне открыл двери. Счастлив за пережитые моменты. Это был хороший путь. Я развивался, получал знания. Мечта исполнилась.

    Разумеется, я вернусь и закончу начатое. Я мечтаю выиграть чемпионат с «Коринтиансом». Верю, что получится», – сказал Ду Кейрос.

    • 23-летний игрок перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.
    • В сезоне Серии А Ду Кейрос провел 3 игры из 7 возможных.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: Globo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5105

      neveldomha 6 минут назад

      Зенитовские бразильцы это дезодорант в говночемпионате.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14525

      Skull_Boy 39 минут назад

      Нельзя любить так деньги дЭбил и если были бы мозги, то перешел бы в Удинезе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      Номэд 2 часа назад

      Еще один бразил. Претендент на гражданство. Как то уже стыдно становится за вшивых.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      fhnv 2 часа назад

      Плохое приобретение

      0
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      Рейтинг: +4450

      Эном айс 2 часа назад

      Броуновское движение в Зените одновременно умиляет, раздражает и восторгает..)

      5
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