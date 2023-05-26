Новичок «Зенита» попрощался с «Коринтиансом»

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос попрощался с клубом перед переходом в «Зенит». Бразилец присоединится к российской команде перед началом предсезонки.

«Ухожу из «Коринтианса» с чувством благодарности, он мне открыл двери. Счастлив за пережитые моменты. Это был хороший путь. Я развивался, получал знания. Мечта исполнилась.

Разумеется, я вернусь и закончу начатое. Я мечтаю выиграть чемпионат с «Коринтиансом». Верю, что получится», – сказал Ду Кейрос.