Новичок «Зенита» попрощался с «Коринтиансом»

Зенитовские бразильцы это дезодорант в говночемпионате.
Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос попрощался с клубом перед переходом в «Зенит». Бразилец присоединится к российской команде перед началом предсезонки.
«Ухожу из «Коринтианса» с чувством благодарности, он мне открыл двери. Счастлив за пережитые моменты. Это был хороший путь. Я развивался, получал знания. Мечта исполнилась.
Разумеется, я вернусь и закончу начатое. Я мечтаю выиграть чемпионат с «Коринтиансом». Верю, что получится», – сказал Ду Кейрос.
- 23-летний игрок перейдет в «Зенит» на правах свободного агента.
- В сезоне Серии А Ду Кейрос провел 3 игры из 7 возможных.
- Игрок стоит 6 миллионов евро.