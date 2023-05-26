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    • Орлов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

    Орлов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что репутация не позволяет Квинси Промесу войти в число легенд «Спартака».

    Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?

    – Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет.

    Промес – хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе.

    Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.

    Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек, без отрицательных явлений.

    Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет.

    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб.
    • Суммарно вингер забил 106 голов и сделал 51 ассист в 212 матчах.
    • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и подозревают в незаконном обороте наркотиков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4203

      Ziklop 27 минут назад

      Геннадий зачем в чужой огород лезть! ты о своём расскажи или по голове нет охоты получать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5183

      Питерский князь 32 минуты назад

      СпартаГ, одна сплошная шобла-е.б.ла!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      Номэд 37 минут назад

      Двуликий анус, зато дрочера считает легендой немытых.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18472

      NewLife 50 минут назад

      Какие уголовные дела, фраер ? Ты чего здесь порожняк гонишь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Bomjipidary 50 минут назад

      Потому, что он б.о.м.жара

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      sait71 55 минут назад

      Странная логика у Орлова, путать футбольные качества и слухи о человеке. Промес доказывает всё на поле, он профессионал а Орлов как бабка на базаре, собирает сплетни и занимается их роспуском далее в медиа пространстве

      2
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      Рейтинг: +3089

      шахта Заполярная 55 минут назад

      Орлов, тебе что доплачивают за Спартак, что ты как банный лист прилип к Спартаку. Лучше бы ты о своих не забывал, хотя кому они нахрен нужны, про них все равно ни кто читать не будет, а про Спартак напишешь ни один не пропустит. Вот что значит самая популярная команда.

      3
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      Рейтинг: +2483

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      У сви ней всё не как у людей. Уголовника и наркодилера возвели в ранг своего кумира. Впрочем Девиз Спартака, очевидно, теперь должен звучать так: - Можно потерять все, кроме чести и коробочки с бромантаном! Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +4262

      ziborock > ПалкоВводецъ (returned) 1 минуту назад

      А кто ваши кумиры?! Один дрочит, другой из страны сбежал, у третьего дочь наркоманка, от четвертого все жены сбежали и он с ними по алиментам только и судится, и.т.д. и.т.п. Ни одного положительного персонажа в Зените нет и не было, ну если только Бакаев!)))

      0
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      Рейтинг: +11610

      alp 1 час назад

      ненадо промесу становится легендой спартака... а то будет прослеживаться нехорошая тенденция - одна легенда бромантановая, вторая, уголовная..

      1
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      Рейтинг: +3089

      шахта Заполярная > alp 1 час назад

      У зенита все легенды, если они есть ГОЛУБЫЕ.

      5
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      Рейтинг: +216

      Bez Imeni > шахта Заполярная 10 минут назад

      детский сад

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22556

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Орлов, оставь уже Спартак в покое - ты о нем думаешь уже больше чем о своем Зените !!!

      7
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      Рейтинг: +13898

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 54 минуты назад

      Питерские все такие. Они только и думают о Спартаке.

      2
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