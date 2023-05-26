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  • Орлов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

Орлов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

26 мая 2023, 16:59
28

Журналист Геннадий Орлов считает, что репутация не позволяет Квинси Промесу войти в число легенд «Спартака».

Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?

– Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет.

Промес – хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе.

Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.

Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек, без отрицательных явлений.

Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет.

  • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб.
  • Суммарно вингер забил 106 голов и сделал 51 ассист в 212 матчах.
  • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и подозревают в незаконном обороте наркотиков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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Persona_non_Grata
1685111019
Орлов, оставь уже Спартак в покое - ты о нем думаешь уже больше чем о своем Зените !!!
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alp
1685112424
ненадо промесу становится легендой спартака... а то будет прослеживаться нехорошая тенденция - одна легенда бромантановая, вторая, уголовная..
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шахта Заполярная
1685114832
Орлов, тебе что доплачивают за Спартак, что ты как банный лист прилип к Спартаку. Лучше бы ты о своих не забывал, хотя кому они нахрен нужны, про них все равно ни кто читать не будет, а про Спартак напишешь ни один не пропустит. Вот что значит самая популярная команда.
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sait71
1685114858
Странная логика у Орлова, путать футбольные качества и слухи о человеке. Промес доказывает всё на поле, он профессионал а Орлов как бабка на базаре, собирает сплетни и занимается их роспуском далее в медиа пространстве
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Bomjipidary
1685115099
Потому, что он б.о.м.жара
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NewLife
1685115154
Какие уголовные дела, фраер ? Ты чего здесь порожняк гонишь.
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Ziklop
1685116517
Геннадий зачем в чужой огород лезть! ты о своём расскажи или по голове нет охоты получать?
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paracetamol
1685121332
Промес – хороший игрок, но уголовничек!
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партизан84
1685122716
с какого трубопровода вдруг орлов определяет кто есть кто для Спартака и в Спартаке???
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шахта Заполярная
1685123222
Гена тебе пора уже за свою репутацию волноваться, замочил ты ее уже ниже сточной канавы.
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