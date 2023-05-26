Орлов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»

Журналист Геннадий Орлов считает, что репутация не позволяет Квинси Промесу войти в число легенд «Спартака».
– Квинси Промес стал лучший бомбардиром «Спартака» в чемпионате России. Теперь полноценная легенда клуба?
– Когда он закончит играть, тогда и будем говорить – легенда он или нет.
Промес – хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе.
Промес техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется.
Легенды «Спартака» – это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда – это человек, без отрицательных явлений.
Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет.
- Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб.
- Суммарно вингер забил 106 голов и сделал 51 ассист в 212 матчах.
- Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения двоюродному брату и подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Источник: Sport24