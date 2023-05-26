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    • Газзаев: «Осенью некоторые называли Абаскаля легендой «Спартака», но есть только одна легенда»

    Газзаев: «Осенью некоторые называли Абаскаля легендой «Спартака», но есть только одна легенда»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    – Осенью многие восхищались «Спартаком» и работой Гильермо Абаскаля. Что сломалось в игре красно-белых во второй части сезона?

    – Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. Мы же видим, что «Спартак» вторую часть чемпионата смазывает. Очень важно так подготовить команду, чтобы она всю дистанцию прошла без серьезных сбоев и провалов.

    Считаю, у «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но сейчас приходится признать: весной красно-белые явно сдали и по качеству футбола, и по результатам. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы.

    – Не все специалисты поняли, почему «Спартак» продлил контракт с Абаскалем еще по ходу этого сезона.

    – Такая у нас тенденция... Мы порой со слишком большим пиететом относимся к иностранным специалистам и недооцениваем свои кадры.

    Меня тоже эта история немного удивила. Все-таки «Спартак» не стал чемпионом, выбыл из борьбы за Кубок России, уступив «Акрону». Дальнейшая судьба любого спортсмена и тренера определяется по конечному результату.

    Я сейчас ни в коей мере не критикую Абаскаля, он делает свою работу. Но мы должны адекватно все воспринимать. А то после осенней части чемпионата некоторые болельщики, да и специалисты, чуть ли не легендой «Спартака» провозгласили этого тренера.

    Послушайте, в российской истории у «Спартака» есть только одна легенда в тренерском цехе – Олег Иванович Романцев. Точка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +808

      k611 27 минут назад

      Легендой испанского тренера никто не называл. Человек только вначале пути, посмотрим что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +606

      klimovich 39 минут назад

      Есть только одна легенда Спартака. Мукунку! Он хороший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24728

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Только персонаж очень далёкий от футбола мог назвать рыжего легендой. Для Спартака это вообще не тренер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14834

      Алексей З 1 час назад

      В первой раз слышу о Легенде .
      Сам придумывает и опровергает, пздц.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19917

      Cleaner 1 час назад

      В Спартаке всегда плюют в спину ВСЕМ своим "легендам". Осенью отправят Абаскаля в отставку и обольют грязью. Ну традиция в Спартаке такая...(((

      2
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      Рейтинг: +13890

      R_a_i_n 1 час назад

      Звездабол этот пёс! Никто Абаскаля легендой не называл.

      4
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      Рейтинг: +18465

      NewLife 2 часа назад

      По ходу этот пес ваще не в курсах, что творится у нас в футболе.

      1
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      Рейтинг: +1126

      SLADE2019 2 часа назад

      Если кто и называл Абаскаля легендой, то не от большого ума. Не быть ему легендой Спартака, не того масштаба он специалист.

      2
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      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Осенью постебались над физруком! Гыгыгы

      2
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