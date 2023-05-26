Газзаев: «Осенью некоторые называли Абаскаля легендой «Спартака», но есть только одна легенда»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Осенью многие восхищались «Спартаком» и работой Гильермо Абаскаля. Что сломалось в игре красно-белых во второй части сезона?

– Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. Мы же видим, что «Спартак» вторую часть чемпионата смазывает. Очень важно так подготовить команду, чтобы она всю дистанцию прошла без серьезных сбоев и провалов.

Считаю, у «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но сейчас приходится признать: весной красно-белые явно сдали и по качеству футбола, и по результатам. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы.

– Не все специалисты поняли, почему «Спартак» продлил контракт с Абаскалем еще по ходу этого сезона.

– Такая у нас тенденция... Мы порой со слишком большим пиететом относимся к иностранным специалистам и недооцениваем свои кадры.

Меня тоже эта история немного удивила. Все-таки «Спартак» не стал чемпионом, выбыл из борьбы за Кубок России, уступив «Акрону». Дальнейшая судьба любого спортсмена и тренера определяется по конечному результату.

Я сейчас ни в коей мере не критикую Абаскаля, он делает свою работу. Но мы должны адекватно все воспринимать. А то после осенней части чемпионата некоторые болельщики, да и специалисты, чуть ли не легендой «Спартака» провозгласили этого тренера.

Послушайте, в российской истории у «Спартака» есть только одна легенда в тренерском цехе – Олег Иванович Романцев. Точка.