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  • Газзаев: «Осенью некоторые называли Абаскаля легендой «Спартака», но есть только одна легенда»

Газзаев: «Осенью некоторые называли Абаскаля легендой «Спартака», но есть только одна легенда»

26 мая 2023, 07:53
12

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

– Осенью многие восхищались «Спартаком» и работой Гильермо Абаскаля. Что сломалось в игре красно-белых во второй части сезона?

– Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. Мы же видим, что «Спартак» вторую часть чемпионата смазывает. Очень важно так подготовить команду, чтобы она всю дистанцию прошла без серьезных сбоев и провалов.

Считаю, у «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но сейчас приходится признать: весной красно-белые явно сдали и по качеству футбола, и по результатам. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы.

– Не все специалисты поняли, почему «Спартак» продлил контракт с Абаскалем еще по ходу этого сезона.

– Такая у нас тенденция... Мы порой со слишком большим пиететом относимся к иностранным специалистам и недооцениваем свои кадры.

Меня тоже эта история немного удивила. Все-таки «Спартак» не стал чемпионом, выбыл из борьбы за Кубок России, уступив «Акрону». Дальнейшая судьба любого спортсмена и тренера определяется по конечному результату.

Я сейчас ни в коей мере не критикую Абаскаля, он делает свою работу. Но мы должны адекватно все воспринимать. А то после осенней части чемпионата некоторые болельщики, да и специалисты, чуть ли не легендой «Спартака» провозгласили этого тренера.

Послушайте, в российской истории у «Спартака» есть только одна легенда в тренерском цехе – Олег Иванович Романцев. Точка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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SLADE2019
1685082473
Если кто и называл Абаскаля легендой, то не от большого ума. Не быть ему легендой Спартака, не того масштаба он специалист.
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NewLife
1685083598
По ходу этот пес ваще не в курсах, что творится у нас в футболе.
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R_a_i_n
1685085239
Звездабол этот пёс! Никто Абаскаля легендой не называл.
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DOCTOR PENALTY
1685088637
Только персонаж очень далёкий от футбола мог назвать рыжего легендой. Для Спартака это вообще не тренер.
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klimovich
1685089519
Есть только одна легенда Спартака. Мукунку! Он хороший!
Ответить
k611
1685090250
Легендой испанского тренера никто не называл. Человек только вначале пути, посмотрим что будет дальше.
Ответить
шахта Заполярная
1685093177
Весной свистуны активно делали отрыв немытых от Спартака в наглую, потому что стало страшно, а за все уже было уплачено и раструблено на весь мир. Зачем мнение этого не уважаемого...... Кстати, трепло ты ..... никто Абаскаля легендой не называл. Что за **** натура врать постоянно
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Persona_non_Grata
1685103776
А кто это "некоторые" ? - а можно поконкретнее -... ?
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almanev
1685106886
Бесков?
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