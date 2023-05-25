Месси прокомментировал уход Альбы из «Барселоны»

Лионель Месси отреагировал на новость, что Жорди Альба покидает «Барселону».
«Ты был не просто партнером по команде, а настоящим единомышленником на поле. Ты знаешь, что я всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего.
Хочу, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радости. Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», – написал Месси в соцсетях.
- Сообщалось, что у испанца есть варианты с «Атлетико» и саудовскими клубами.
- Альба играет за «Барсу» с 2012 года.
- Защитник провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 ассист.
Источник: «Бомбардир»