Месси прокомментировал уход Альбы из «Барселоны»

Лионель Месси отреагировал на новость, что Жорди Альба покидает «Барселону».

«Ты был не просто партнером по команде, а настоящим единомышленником на поле. Ты знаешь, что я всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего.

Хочу, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радости. Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», – написал Месси в соцсетях.