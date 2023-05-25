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    Месси прокомментировал уход Альбы из «Барселоны»

    Лионель Месси отреагировал на новость, что Жорди Альба покидает «Барселону».

    «Ты был не просто партнером по команде, а настоящим единомышленником на поле. Ты знаешь, что я всегда желаю тебе и твоей семье всего наилучшего.

    Хочу, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радости. Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», – написал Месси в соцсетях.

    • Сообщалось, что у испанца есть варианты с «Атлетико» и саудовскими клубами.
    • Альба играет за «Барсу» с 2012 года.
    • Защитник провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 ассист.

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    Источник: «Бомбардир»

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