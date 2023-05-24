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  • Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

24 мая 2023, 14:14
8

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева незаслуженно критикуют за его непристойный жест в дерби с ЦСКА.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.

Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Marshall1956
1684927247
и вправду дайте ему премию.При сталине это был последний матч дельфина.Срамота!!!
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E5
1684929461
получается мы все виноваты в его поведении
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alex1951
1684930414
Мостик,ты видать ни при делах...Вот Бомба тебе и делает реверанс ,печатая твои пасквили... На булку с маслом хоть заработаешь...измельчил ,ты себя ..да-с...
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власик
1684930522
у этого заступника мозгов столько же сколько и у соболева видно в свое время головой в штангу рубанул
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Krics
1684935801
Чел.убил человека, ничего,а здесь шумиху подняли,о времена,о нравы.ихмо
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cska1948
1684937650
Кто его травит? Люди высказывают то, что Соболев заслужил. А вот защищают его, действительно, не от большого ума. Начиная с клуба...
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maygli
1685204189
Чёт Мостовой заднюю дал. То дебилом Соболя называл и всех кто его как-то пытался оправдать, теперь спрашивает - за что его травят?
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