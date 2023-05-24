Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева незаслуженно критикуют за его непристойный жест в дерби с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.
Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал Мостовой.
Источник: «Р-Спорт»