Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева незаслуженно критикуют за его непристойный жест в дерби с ЦСКА.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.

Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал Мостовой.