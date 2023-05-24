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    • Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

    Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева незаслуженно критикуют за его непристойный жест в дерби с ЦСКА.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Я видел, что Александра Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? Одно дело – просто говорить, что он натворил, а другое дело – травить. Но это у людей не все в порядке с головой.

    Позже все забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +434

      cska1948 6 минут назад

      Кто его травит? Люди высказывают то, что Соболев заслужил. А вот защищают его, действительно, не от большого ума. Начиная с клуба...

      0
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      Рейтинг: +1051

      Krics 37 минут назад

      Чел.убил человека, ничего,а здесь шумиху подняли,о времена,о нравы.ихмо

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      Рейтинг: +1004

      Riot Zero 1 час назад

      Царь, это у тебя не всё в порядке с головой, похоже деменция.

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      Рейтинг: +11

      власик 2 часа назад

      у этого заступника мозгов столько же сколько и у соболева видно в свое время головой в штангу рубанул

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      Рейтинг: +11677

      alex1951 2 часа назад

      Мостик,ты видать ни при делах...Вот Бомба тебе и делает реверанс ,печатая твои пасквили...
      На булку с маслом хоть заработаешь...измельчил ,ты себя ..да-с...

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      Рейтинг: +101

      E5 2 часа назад

      получается мы все виноваты в его поведении

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      Рейтинг: +37

      Marshall1956 2 часа назад

      и вправду дайте ему премию.При сталине это был последний матч дельфина.Срамота!!!

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