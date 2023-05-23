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    • Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

    Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов требует строгого наказания для форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    «Говорят, Соболеву грозит от двух до четырeх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», – написал Радимов в телеграме.

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    23.05.2023 23:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1904

      Suvorov51 9 минут назад

      Вот она вся вонь Буланова, ну оно и понятно, он когда играл, то был примерным, всегда молчал, судьи были имдовольны, он не позволял себе, что то такое в чем можно его упрекнуть: вот вошь лицемерная, хотя что тут скажешь еще,тебе ли хайло свое ............

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      Рейтинг: +5339

      PAREVG. 1 час назад

      Какое футбольное правило он нарушил?
      И вообще, за что их удалили? Давайте тогда вообще за все удалять, гол забил, мяч под майку сунул - удаление, по эмблеме похлопал - удаление, одну руку другой почесал - удаление. и будут игроки как роботы, без эмоций по полю бегать...
      Может Соболев пожаловался игроку ЦСКА что у него вши, или что отлить хочет ;-)))

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      Рейтинг: +6158

      AtticusFinch 1 час назад

      будь твоя воля ты бы и дальше жопы лизал на известном канал в некоторой передаче
      но мы то не дурачки - умеем читать между строк

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      Рейтинг: +34473

      VVM1964 2 часа назад

      Как хорошо, что твои желания не совпадают с твоими возможностями - так выпьем же за это !!! )))

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      Рейтинг: +1862

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Будь моя воля, я бы заткнул Буланову рот лет на десять...

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