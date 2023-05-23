Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

Вот она вся вонь Буланова, ну оно и понятно, он когда играл, то был примерным, всегда молчал, судьи были имдовольны, он не позволял себе, что то такое в чем можно его упрекнуть: вот вошь лицемерная, хотя что тут скажешь еще,тебе ли хайло свое ............
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов требует строгого наказания для форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
«Говорят, Соболеву грозит от двух до четырeх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», – написал Радимов в телеграме.
- Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
- Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.