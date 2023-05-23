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  • Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

23 мая 2023, 23:53
12

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов требует строгого наказания для форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Говорят, Соболеву грозит от двух до четырeх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», – написал Радимов в телеграме.

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (12)
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ScarlettOgusania
1684875864
Будь моя воля, я бы заткнул Буланову рот лет на десять...
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VVM1964
1684876160
Как хорошо, что твои желания не совпадают с твоими возможностями - так выпьем же за это !!! )))
Ответить
ArReal
1684877199
будь твоя воля ты бы и дальше жопы лизал на известном канал в некоторой передаче но мы то не дурачки - умеем читать между строк
Ответить
PAREVG.
1684877338
Какое футбольное правило он нарушил? И вообще, за что их удалили? Давайте тогда вообще за все удалять, гол забил, мяч под майку сунул - удаление, по эмблеме похлопал - удаление, одну руку другой почесал - удаление. и будут игроки как роботы, без эмоций по полю бегать... Может Соболев пожаловался игроку ЦСКА что у него вши, или что отлить хочет ;-)))
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Amorphis
1684898924
Что можно ожидать от пса)!?
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biber.ru
1684899624
Дельфина не наказывать, его лечить надо.
Ответить
timon2401
1684901626
вот какого х...я зенитовское отрепье то лезет!!!! везде свои епачи засунут..
Ответить
никo
1684907736
Согласен !!
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фанат джигурды
1684916436
Вот не Радимову высказываться. Видно забыл, какие истерики сам на поле устраивал. Ладно бы какой-нибудь нормальный игрок высказался.
Ответить
zigbert
1684929873
Если бы такое произошло с игроком Зенита, говорил бы по другому.
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