Радимов призвал дисквалифицировать Соболева на десять матчей

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов требует строгого наказания для форварда «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Говорят, Соболеву грозит от двух до четырeх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», – написал Радимов в телеграме.