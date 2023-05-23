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  • Аллегри резко раскритиковал решение о снятии с «Ювентуса» десяти очков

Аллегри резко раскритиковал решение о снятии с «Ювентуса» десяти очков

23 мая 2023, 07:59
2

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал лишение «Ювентуса» десяти очков с последующим поражением от «Эмполи» (1:4) в 36-м туре Серии А.

  • Туринцев обвинили в фиктивном приросте капитала.
  • За это нарушение с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии.
  • Команда опустилась со 2-го на 7-е место в таблице Серии А.

«Очень странно, что приговор вынесен за десять минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.

Даже после снятия десяти очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с «Миланом». К сожалению, все сложилось иначе.

Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать.

Хочу отметить одно: «Ювентус» на втором месте в таблице, мы заслужили это на поле. Мы примем любой исход, но я надеюсь, что все будет улажено раз и навсегда. Вместо постоянного поступления новой информации пусть просто решат, что они хотят сделать с «Ювентусом», скажут нам и закроют вопрос.

Происходящее сейчас неуважительно по отношению к тем, кто выполняет свою работу, к игрокам и тренерам. Я не указываю, каким должно быть решение, я просто прошу решить раз и навсегда. Хватит», – заявил Аллегри.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1684821075
Футболисты бегали по полю фиктивно?
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portero
1684948928
Ну и причём здесь игроки, сажайте бухгалтера финдиректора, тех кто этим занимался.... Может они ещё на этом и заработали, конкуренты Ювентуса им деньги заплатили....
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