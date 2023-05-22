Селюк: «Соболев решил пойти по пути Дзюбы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Соболев решил прославиться и пойти по пути Артема Дзюбы. Но на эту проблему нужно шире смотреть. Это идет от нашей общей культуры, точнее, от ее отсутствия.

Слуцкий ведет передачу, где употребляются матерные выражения. Соболеву показали красную карточку и еще дисквалифицируют. А вот передачу Слуцкого почему-то не закрывают», – заявил Селюк.