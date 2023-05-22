Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо.

Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечeт из этого урок. Это тоже часть дерби, главное, что мы победили», – сказал Промес.