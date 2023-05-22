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    • Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо»

    Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо.

    Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечeт из этого урок. Это тоже часть дерби, главное, что мы победили», – сказал Промес.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2752

      АЛЕКС 58 5 минут назад

      Хорошо будет тогда,когда тебя посадят на родине,мартышка трусливая

      0
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      Рейтинг: +729

      dim29 8 минут назад

      ну хватит уже.Спартак был лучше.больше хотел.а армейцы вышли играть от обороны.

      0
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      Рейтинг: +729

      dim29 10 минут назад

      Не.ну честно ответил.я кстати тоже считаю.что Соболь п.р.и.а.х.у.е.л. так себя вести нельзя.роша дурак.начал показывать что ему показали.

      0
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      Рейтинг: +5088

      neveldomha 13 минут назад

      Свинота.

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      Рейтинг: +1331

      Таврида 20 минут назад

      "Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев."
      Перевод на русский: "Я тупой и ничего не понимаю, но Слава Карасеву, что он нас выручил".

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