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  • Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо»

Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо»

22 мая 2023, 14:59
18

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала в дерби это было справедливо.

Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечeт из этого урок. Это тоже часть дерби, главное, что мы победили», – сказал Промес.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Промес Квинси Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (18)
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Таврида
1684757777
"Я не до конца понял, что там стряслось, но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев." Перевод на русский: "Я тупой и ничего не понимаю, но Слава Карасеву, что он нас выручил".
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neveldomha
1684758206
Свинота.
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dim29
1684758359
Не.ну честно ответил.я кстати тоже считаю.что Соболь п.р.и.а.х.у.е.л. так себя вести нельзя.роша дурак.начал показывать что ему показали.
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dim29
1684758510
ну хватит уже.Спартак был лучше.больше хотел.а армейцы вышли играть от обороны.
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АЛЕКС 58
1684758694
Хорошо будет тогда,когда тебя посадят на родине,мартышка трусливая
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Эном айс
1684759419
Не "Саша", а Александр Сергеевич, урка недоделанный... То есть -ваше Фсё.
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Snek
1684763986
Соболева удалили потому что он быдло, его не из матча надо удалять, а из футбола. Рошу удалили потому что он дурак, не мог подойти и нормально сказать, хотя даже при всём при этом, Рошу нужно было предупреждать, а не удалять. Ну там в целом второй тайм отсудили убого. Хочется сказать, что Спартак тащили судьи, но по факту Карасёв просто поплыл, в такие моменты везёт тому, кто больше атакует и есть шанс получить пенальти на ровном месте или опасный штрафной, может даже кого-то с поля удалить. В общем в нашей лиге приколов - это к сожалению нормальная история, когда судья плывёт и ломает игру и тут не важно в пользу кого, важен факт.
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mamba9090909
1684769728
Ой, кто бы говорил о справедливости, провокатор подленький.
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