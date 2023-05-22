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  • Федотов – о пенальти в пользу «Спартака»: «Когда человека бьют по ноге, он не прыгает рыбкой»

Федотов – о пенальти в пользу «Спартака»: «Когда человека бьют по ноге, он не прыгает рыбкой»

22 мая 2023, 14:55
15

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче 28‑го тура РПЛ со «Спартаком».

«Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть.

Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть. Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал Федотов.

  • ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
  • Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир
Комментарии (15)
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talgatnurzhanov2006
1684757106
Никак не успокоится.
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dim29
1684757943
о как же - судья назначил.значит был
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JTherry
1684757944
молодец, Мозес, первоклассно сыграл, сумел подставиться и заработать пенальти, если Карась в упор не видит наступа ("с продавливанием"), то уж удар по ногам разглядеть можно легко..! Федот, ты в блокнотик запиши свои пожелания для прикормленного Гинером Карася на следующий матч с быками, хотя я хочу, чтобы они от вас камня на камне не оставили за твой позорный язык...
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neveldomha
1684758418
А когда храеа бьют по копыту, то прыгает и визжит
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dim29
1684758735
ой дурак.есть на Руси поговорка.умный проспиться.дурак никогда.есть вариант 2-блаженный.
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лоист
1684761069
спартаг не может судья поможет
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Plyash
1684762107
Федотданетот - куда упадёт игрок,когда на нём фолят,решают силы притяжения,ну и мастерство самого падающего,что бы не травмироваться,а не твои домыслы.Осёл.
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erybov1965
1684767956
Ну Федотов,наверное лучше знает, куда надо падать при ударе в ногу.Только он разве не видел,что игрок Спартак бежал к мячу,а еще он продвигаясь вперед,"попал на бедро" соперника.Так как он, после этого,должен упасть назад. Я заметил одно, у нас в РПЛ большая часть тренеров,оправдывая свои просчеты в тактике,выборе игроков,вовремя сделанные правильные замены,изменения схемы игры,все списывают на ошибки судей.Да,судьи у нас, еще те "профессионалы".Но мое мнение,ЦСКА во втором тайме,вообще ничего не создал опасного,Спартак ,по крайней мере,создал несколько опасных моментов и соответственно, более заслужил победу.И Федотов ничего не сделал во втором тайме,чтобы победить.
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FCSpartakM
1684771647
Ну если конюх туп, то пусть ему объяснять, что в первом случае для карася это был не паналь, а для ВАР -пенальти, поэтому и подозвали к телевизору. Во втором случае была проверка пенальти и ВАР согласился первоначальным решением арбитра. Ну и его же цитата, когда этот лысый крысик сочи тренировал, о том, что если судья поставил, значит был
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