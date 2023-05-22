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    • Федотов – о пенальти в пользу «Спартака»: «Когда человека бьют по ноге, он не прыгает рыбкой»

    Федотов – о пенальти в пользу «Спартака»: «Когда человека бьют по ноге, он не прыгает рыбкой»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче 28‑го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть.

    Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть. Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал Федотов.

    • ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
    • Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +729

      dim29 4 минуты назад

      ой дурак.есть на Руси поговорка.умный проспиться.дурак никогда.есть вариант 2-блаженный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5088

      neveldomha 10 минут назад

      А когда храеа бьют по копыту, то прыгает и визжит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      кaстрюлька 10 минут назад

      Законы физики на хряков и их прикормленных судеек не действуют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29642

      JTherry 18 минут назад

      молодец, Мозес, первоклассно сыграл, сумел подставиться и заработать пенальти, если Карась в упор не видит наступа ("с продавливанием"), то уж удар по ногам разглядеть можно легко..! Федот, ты в блокнотик запиши свои пожелания для прикормленного Гинером Карася на следующий матч с быками, хотя я хочу, чтобы они от вас камня на камне не оставили за твой позорный язык...

      2
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      Рейтинг: +729

      dim29 18 минут назад

      о как же - судья назначил.значит был

      2
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      Рейтинг: +912

      talgatnurzhanov2006 31 минуту назад

      Никак не успокоится.

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