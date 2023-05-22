Федотов – о пенальти в пользу «Спартака»: «Когда человека бьют по ноге, он не прыгает рыбкой»

ой дурак.есть на Руси поговорка.умный проспиться.дурак никогда.есть вариант 2-блаженный.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче 28‑го тура РПЛ со «Спартаком».
«Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть.
Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть. Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал Федотов.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
- Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.