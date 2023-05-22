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  • Генич одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА

Генич одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА

22 мая 2023, 12:37
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Думаю, Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму – игр пять. Его поведение было аморальным.

Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ. Он был главным тренером команды «Бей Беги», почувствовал вседозволенность Медиалиги и, как мне кажется, перенeс это на футбольное поле.

Удаление Роши – это нечестно, потому что судьи не говорят на португальском, а игрок не говорит на английском. Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют», – заявил Генич.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (5)
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ziborock
1684748873
Перефразируя Генича заявляю: Удаление Соболева – это нечестно, потому что Роша не говорит на русском, Соболев не мог по-другому объяснить, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют!
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paracetamol
1684749000
А я одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА - ******!
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ziborock
1684749108
Стукачок Роша и за свое же стукачество поплатился! Не мужик а тряпка!
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dim29
1684755035
Сколько Роша в России.я будкчи 12 лет отроду в Германии с судьями спокойно общался.проведя там 3 недели на турнире.
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Боцман52
1684772617
А почему у нас многие игроки считают абсолютно правильным что либо объяснять судьям. По правилам за разговоры с арбитром полагается жк. Зачем вообще было повторять хамский жест Соболя, да еще дважды. Раз за показ такого жеста полагается кк, значит правильно показали и Соболю и Роше.
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