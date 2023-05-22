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    • Генич одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА

    Генич одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Думаю, Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму – игр пять. Его поведение было аморальным.

    Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ. Он был главным тренером команды «Бей Беги», почувствовал вседозволенность Медиалиги и, как мне кажется, перенeс это на футбольное поле.

    Удаление Роши – это нечестно, потому что судьи не говорят на португальском, а игрок не говорит на английском. Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют», – заявил Генич.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +729

      dim29 1 час назад

      Сколько Роша в России.я будкчи 12 лет отроду в Германии с судьями спокойно общался.проведя там 3 недели на турнире.

      0
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      Рейтинг: +7116

      Semenycch 1 час назад

      Как свинью в кафтан не ряди — она свиньёй и останется.
      Русская пословица!

      0
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      Рейтинг: +997

      rac531 > Semenycch 1 час назад

      Да, Генич, как был, говневичем, так им и останется на всю оставшуюся жизнь)

      0
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      Рейтинг: +4218

      ziborock 2 часа назад

      Стукачок Роша и за свое же стукачество поплатился! Не мужик а тряпка!

      0
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      Рейтинг: +18432

      paracetamol 2 часа назад

      А я одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА - ******!

      1
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      Рейтинг: +4218

      ziborock 2 часа назад

      Перефразируя Генича заявляю: Удаление Соболева – это нечестно, потому что Роша не говорит на русском, Соболев не мог по-другому объяснить, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют!

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