Генич одним словом охарактеризовал поведение Соболева в дерби с ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Думаю, Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму – игр пять. Его поведение было аморальным.

Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ. Он был главным тренером команды «Бей Беги», почувствовал вседозволенность Медиалиги и, как мне кажется, перенeс это на футбольное поле.

Удаление Роши – это нечестно, потому что судьи не говорят на португальском, а игрок не говорит на английском. Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют», – заявил Генич.