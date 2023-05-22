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    Рабинер сравнил «Ростов» с «Арсеналом»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на последние результаты «Ростова».

    • Команда Валерия Карпина накануне уступила «Краснодару» в 28-м туре РПЛ (0:3).
    • У «Ростова» 3 поражения подряд.

    «Ростов» концовки сезона – как лондонский «Арсенал». Ещe недавно это было бы невероятным и неуместным комплиментом, сладкой лестью. «Но есть нюанс», – написал журналист.

    • «Арсенал» в АПЛ упустил чемпионство, несмотря на то что лидировал по ходу сезона в течение более чем 200 дней.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 2 часа назад

      Странное сравнение.
      Арсенал ИГРАЛ и поэтому его "обвал" в какой-то степени неожидан.
      Ростов Мучался и держался главным образом на морально-волевых и благосклонном судействе. Силы ребят не беспредельны, физически подсели , а мастерства не хватает. Логический итог.

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > Алексей З 1 час назад

      Что ты, поросячье недоразумение, сейчас хрюкнуло про благосклонное судейство ?

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      Рейтинг: +14769

      Алексей З > кaстрюлька 1 час назад

      Параша , ты зашквар и свою вонь оставь в отходном месте.
      Весь питер уже пропах...Освежитель хоть у Миллера попросите, бом....и

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > Алексей З 1 час назад

      Чего ?

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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Как можно НАШ Ростов сравнивать с ИХНИМ Арсеналом, а вот Тула хороший город, Тула - но хороший...

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