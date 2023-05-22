Рабинер сравнил «Ростов» с «Арсеналом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на последние результаты «Ростова».

Команда Валерия Карпина накануне уступила «Краснодару» в 28-м туре РПЛ (0:3).

У «Ростова» 3 поражения подряд.

«Ростов» концовки сезона – как лондонский «Арсенал». Ещe недавно это было бы невероятным и неуместным комплиментом, сладкой лестью. «Но есть нюанс», – написал журналист.