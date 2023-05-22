Рабинер сравнил «Ростов» с «Арсеналом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на последние результаты «Ростова».
- Команда Валерия Карпина накануне уступила «Краснодару» в 28-м туре РПЛ (0:3).
- У «Ростова» 3 поражения подряд.
«Ростов» концовки сезона – как лондонский «Арсенал». Ещe недавно это было бы невероятным и неуместным комплиментом, сладкой лестью. «Но есть нюанс», – написал журналист.
- «Арсенал» в АПЛ упустил чемпионство, несмотря на то что лидировал по ходу сезона в течение более чем 200 дней.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера