Рабинер сравнил «Ростов» с «Арсеналом»

Странное сравнение.
Арсенал ИГРАЛ и поэтому его "обвал" в какой-то степени неожидан.
Ростов Мучался и держался главным образом на морально-волевых и благосклонном судействе. Силы ребят не беспредельны, физически подсели , а мастерства не хватает. Логический итог.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на последние результаты «Ростова».
- Команда Валерия Карпина накануне уступила «Краснодару» в 28-м туре РПЛ (0:3).
- У «Ростова» 3 поражения подряд.
«Ростов» концовки сезона – как лондонский «Арсенал». Ещe недавно это было бы невероятным и неуместным комплиментом, сладкой лестью. «Но есть нюанс», – написал журналист.
- «Арсенал» в АПЛ упустил чемпионство, несмотря на то что лидировал по ходу сезона в течение более чем 200 дней.