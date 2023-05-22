Холанд оценил свой дебютный сезон в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о промежуточных итогах сезона-2022/23, который стал для него дебютным в новой команде.

«Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

Чемпионство АПЛ – особенное событие. Я собираюсь насладиться этим днeм. Это потрясающе.

Дебютный сезон, 36 голов, трофей Премьер-лиги и ещe два финала впереди. Неплохо», – заявил 22-летний норвежец.