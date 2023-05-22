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    Холанд оценил свой дебютный сезон в «Манчестер Сити»

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о промежуточных итогах сезона-2022/23, который стал для него дебютным в новой команде.

    «Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

    Чемпионство АПЛ – особенное событие. Я собираюсь насладиться этим днeм. Это потрясающе.

    Дебютный сезон, 36 голов, трофей Премьер-лиги и ещe два финала впереди. Неплохо», – заявил 22-летний норвежец.

    • Летом 2022 года Холанд перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро.
    • В этом сезоне он забил 52 гола и сделал 8 ассистов в 50 матчах.
    • Команда еще может выиграть Кубок Англии (соперник по финалу – «Манчестер Юнайтед») и Лигу чемпионов (соперник по финалу – «Интер»).

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    Источник: Goal

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