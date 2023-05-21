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    • «Мы опытные дачники»: «Динамо» посадило деревья в Петровском парке

    «Мы опытные дачники»: «Динамо» посадило деревья в Петровском парке

    Футболисты и руководство «Динамо» поучаствовали в акции «Черешневый лес». Они высадили деревья в Москве.

    Другие участники акции – певец Валерий Сюткин, хореограф Илья Авербух, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Ирина Роднина, Алексей Немов.

    • «Динамо» накануне в 28-м туре РПЛ победило «Торпедо» (3:0).
    • Команда идет в таблице 6-й.
    • На этой неделе «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Славишей Йокановичем.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24696

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Понятно, что не футболисты. (((

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