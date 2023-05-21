«Мы опытные дачники»: «Динамо» посадило деревья в Петровском парке

Футболисты и руководство «Динамо» поучаствовали в акции «Черешневый лес». Они высадили деревья в Москве.
Другие участники акции – певец Валерий Сюткин, хореограф Илья Авербух, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Ирина Роднина, Алексей Немов.
- «Динамо» накануне в 28-м туре РПЛ победило «Торпедо» (3:0).
- Команда идет в таблице 6-й.
- На этой неделе «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Славишей Йокановичем.
Источник: «Бомбардир»