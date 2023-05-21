«Мы опытные дачники»: «Динамо» посадило деревья в Петровском парке

Футболисты и руководство «Динамо» поучаствовали в акции «Черешневый лес». Они высадили деревья в Москве.

Другие участники акции – певец Валерий Сюткин, хореограф Илья Авербух, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Ирина Роднина, Алексей Немов.