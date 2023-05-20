Дюрица назвал сильнейшего форварда РПЛ

Бывший защитник «Сатурна», «Локомотива» Ян Дюрица высказался об игре москвичей весной.
«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Связано ли это с приходом Дзюбы? Так говорить неправильно. Успех команды в первую очередь связан с работой тренерского штаба, каждого игрока и менеджмента. Нельзя кого-то выделять в особую категорию.
Но, конечно, Артем очень хорошо играет и принес много пользы красно-зеленым. Сейчас Дзюба – лучший нападающий РПЛ. Не приходит на ум никто сильнее», – сказал Дюрица.
- «Локомотив» вскоре продлит Дзюбу.
- Игрок пропустил 2 последних матча.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»