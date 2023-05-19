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    Где смотреть матч «Локомотив» – «Факел»: 28 тур РПЛ, 20 мая 2023

    «Локомотив» и «Факел» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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    «Локо» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на счету 36 очков. «Факел» с 27 очками идет на 12-й строчке.

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу воронежского клуба.

    • Матч состоится в субботу, 20 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Локо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 1,81. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш гостей дают 4,40.

    Источник: «Бомбардир»

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