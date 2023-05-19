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«Ведущие клубы Европы не позволят себе пользоваться таким фокусом-покусом»: гендиректор «Зенита» Медведев – о приостановке контрактов

19 мая 2023, 14:14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порассуждал о спросе на игроков петербургской команды в Европе.

– Чемпионский состав будет сложно удержать? Пишут про интерес из Европы к Клаудиньо и другим легионерам.

– Всегда только радовался, когда наши игроки переходили в ведущие европейские клубы, были востребованы, при этом трансферы были еще и финансово успешны для «Зенита».

Список большой, начиная с Паредеса, ставшего в итоге чемпионом мира. Но об изменениях мы будем говорить, когда возможность для этих изменений появится.

Да, интерес из Европы к нашим ведущим игрокам есть. Было бы странно, если бы его не было. Если кто‑то думает, что за нашим чемпионатом сейчас не следят, то это не так. И не только скауты, но и спортивные директоры и тренеры.

– У вас есть гарантия, что никто из легионеров не воспользуется приостановкой контракта от ФИФА?

– У нас никто не уехал, и, надеюсь, никто не уедет. Знаете, есть выражение «жизнь нужно прожить так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитие годы».

Уверен, что ведущие клубы Европы никогда не позволят себе воспользоваться таким «фокусом‑покусом».

  • Легионерам, играющим в России, разрешили приостанавливать контракты.
  • Изначально речь шла о сроке до конца сезона-2021/22, но потом действие этого решения продлили до лета 2023-го.
  • «Зенит» стал чемпионом РПЛ в 5-й раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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